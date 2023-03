Home news notizia

HP celebra i vincitori del primo Amplify Impact Award

Tra i 43 vincitori, di cui sei a livello globale, in rappresentanza di oltre 30 paesi, le aziende premiate per il mercato italiano sono Elmec Informatica Spa per la categoria Sustainable Business Excellence e Monclick S.r.l che ha ottenuto il premio HP LIFE

HP ha annunciato i vincitori del suo primo Amplify Impact Award che celebra i risultati dei partner in materia di “impatto sostenibile” in sei categorie: Amplify Impact Global Leader, Sustainability Business, Business Excellence, Climate Action, Diversity, Equity & Inclusion Strategy e il premio HP LIFE.

Le aziende vincitrici saranno premiate in occasione della prossima Amplify Partner Conference di HP, che si terrà dal 28 al 30 marzo a Chicago. HP Amplify Impact è un programma dedicato ai partner, che beneficia degli importanti investimenti e iniziative di impatto sostenibile di HP. Ad oggi, i partner impegnati hanno sviluppato piani di sustainable impact utilizzando una tra le prime piattaforme di piani di sostenibilità modulare e automatizzata al mondo, riuscendo a superare gli obiettivi inizialmente prefissati. Tra i 43 vincitori, di cui sei a livello globale, in rappresentanza di oltre 30 paesi, le aziende premiate per il mercato italiano sono Elmec Informatica Spa per la categoria Sustainable Business Excellence e Monclick S.r.l che ha ottenuto il premio HP LIFE, assegnato ai partner che hanno completato il maggior numero di corsi HP LIFE.

