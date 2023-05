Avanade: Santina Franchi è la Global Executive della nuova funzione Integrated Go-to-Market

La nuova unit Integrated Go-To-Market unisce leadership di settore, evoluzione e valorizzazione degli asset di portafoglio, alleanze strategiche e relazioni con i partner dell'ecosistema.

Avanade ha annunciato la nomina di Santina Franchi come Global Executive alla guida della nuova unit Integrated Go-To-Market, che unisce leadership di settore, evoluzione e valorizzazione degli asset di portafoglio, alleanze strategiche e relazioni con i partner dell'ecosistema. Riportando direttamente a Pamela Maynard, CEO di Avanade, Santina Franchi sarà responsabile dello sviluppo delle capacità e funzioni differenzianti di Avanade per i clienti esistenti e nuovi, agevolandone la trasformazione digitale con l’obiettivo di consolidare la crescita futura del loro business, e realizzare così un vantaggio competitivo sostenibile. Santina entra in Avanade dopo aver ricoperto il ruolo di Global Vice President for Business Applications in Microsoft.

Laureata in Organizational Leadership and Strategy Execution presso la Harvard Business School negli Stati Uniti e in Ingegneria Elettronica, Scienze Computazionali e Telecomunicazioni presso l’Università di Roma la Sapienza, Santina ha vissuto e lavorato in Florida, New York, Londra, Nuova Zelanda e Francia, e ora vive a Milano dove sarà di base. “Siamo lieti di dare il benvenuto a Santina Franchi in Avanade e nel nostro Global Executive Committee. Santina porta con sé una grande esperienza e un comprovato successo nell'aiutare i clienti di tutto il mondo a trasformare le loro attività attraverso tecnologie innovative”, afferma Pamela Maynard, CEO di Avanade. “Sono impaziente di vedere l’impatto che avrà sulle nostre persone e sui nostri clienti in questo nuovo ruolo”.

“Sono entusiasta di guidare la nuova funzione Integrated Go-To-Market di Avanade, che riunisce le nostre persone, competenze, soluzioni, asset e l'ecosistema dei partner con l’obiettivo di offrire ai clienti il meglio dell’innovazione tecnologica oggi e in futuro. Faremo leva sulla nostra esperienza di partner leader nell’ecosistema Microsoft per definire, modellare e fornire soluzioni che rispondano alle peculiarità di settore e alle esigenze del cliente. Grazie a questo approccio, porteremo il meglio di Avanade in ogni nostra relazione con i clienti”, conclude Santina Franchi, Global Executive, Go-to-Market – Avanade.