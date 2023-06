Veeam Software: Stefano Cancian nuovo Country Manager per l’Italia

Cancian avrà il compito di espandere ulteriormente la presenza di Veeam in Italia, sviluppando tutti i segmenti di attività con particolare attenzione al mercato Enterprise privato e pubblico, rafforzando le già solide relazioni della società con un vasto ecosistema di partner.

Stefano Cancian è il nuovo Country Manager per il mercato italiano di Veeam Software. In questo ruolo, Cancian avrà il compito di espandere ulteriormente la presenza di Veeam in Italia, sviluppando tutti i segmenti di attività con particolare attenzione al mercato Enterprise privato e pubblico, rafforzando le già solide relazioni della società con un vasto ecosistema di partner.

Cancian, laureato in Business Managemen, mette a disposizione di Veeam oltre 25 anni di esperienza e successi nel mercato dell’Information and Communication Technology (ICT): ha lavorato per PTC International, Siebel Systems e Dell EMC con incarichi di crescente importanza sino a diventare Sales Director per la Regione Western Europe di Dell Technologies nella Divisione Sales Storage Platforms & Solutions, ruolo che ha ricoperto sino al suo ingresso in Veeam, supervisionando le attività di vendita in Italia, Spagna, Portogallo, Belgio, Lussemburgo, Olanda ed Irlanda. “Stefano porta in Veeam una profonda conoscenza del mercato e una grande leadership manageriale, che contribuirà alla crescita professionale di tutto il team di Veeam in Italia”, ha commentato Patrich Rohrbasser, Regional Vice President, Southern Europe and Africa di Veeam. “La sua esperienza contribuirà ad alimentare la crescita e a consolidare la nostra posizione di leadership nel mercato italiano, nel quale molte aziende hanno già scelto le nostre soluzioni di Modern Data Protection per accelerare il loro percorso di Digital Transformation in sicurezza”.

“Sono felice di entrare in un’azienda dinamica e di successo come Veeam, che è cresciuta in modo significativo e in pochi anni ha raggiunto la leadership del mercato di riferimento. Questo è stato possibile grazie ad una tecnologia innovativa che risponde alle necessità di molte aziende in fatto di data protection & recovery e di ransomware recovery. Il management di Veeam ha una visione chiara del futuro che ha permesso a questa azienda di anticipare le esigenze del mercato e distinguersi in un ecosistema IT in continuo cambiamento, grazie anche ad un’ottima capacità di execution”, ha dichiarato Stefano Cancian, country manager per l’Italia di Veeam. “In un mondo complesso e dinamico come quello odierno, caratterizzato da crescenti minacce che possono generare disagi e rendere indisponibile l’accesso ai dati come gli attacchi ransomware, è importante che le aziende italiane di ogni dimensione dispongano di soluzioni efficaci e resilienti per proteggersi e poter ripartire rapidamente in caso di eventi inattesi. Sono lieto di lavorare con il team di Veeam Italia e di guidarlo nell’affiancare le organizzazioni del nostro Paese nel loro percorso di crescita e trasformazione digitale, aiutandole a garantire la necessaria continuità del servizio IT. Il nostro statement è: "Veeam makes your business running" e questo è esattamente ciò che continueremo a fare col massimo impegno”.