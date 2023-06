Alcatel-Lucent Enterprise lancia la telefonia Rainbow per Microsoft Teams

Il nuovo connettore di telefonia Rainbow per Microsoft Teams completa i servizi di Microsoft Teams con funzionalità di telefonia di livello enterprise, consentendo agli utenti di centralizzare tutte le comunicazioni su un'unica piattaforma e migliorando l'efficienza del lavoro di squadra e il coordinamento dei progetti.

Alcatel-Lucent Enterprise , fornitore di soluzioni di rete, comunicazione e cloud personalizzabili in base al settore verticale dei clienti, ha annunciato nuove funzionalità per la sua piattaforma di comunicazione e collaborazione Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow introducendo il connettore di telefonia Rainbow per Microsoft Teams , progettato per interfacciarsi con Microsoft Teams.

Il connettore consente di utilizzare i sistemi di telefonia esistenti su qualsiasi dispositivo (computer, smartphone, tablet), software e ambiente in modo continuo, con funzionalità quali la sincronizzazione dello stato di presenza, un unico numero di telefono, Single Sign On (SSO) e conferenze a tre vie. Funzionalità avanzate come gestione delle chiamate, conferenze e blocco delle chiamate facilitano la comunicazione con clienti, partner e fornitori, rendendola affidabile ed efficiente.

Il connettore di telefonia Rainbow per Microsoft Teams completa i servizi di Microsoft Teams con funzionalità di telefonia di livello enterprise, consentendo agli utenti di centralizzare tutte le comunicazioni su un'unica piattaforma e migliorando l'efficienza del lavoro di squadra e il coordinamento dei progetti. Il connettore collega i dispositivi di telefonia esistenti agli strumenti di collaborazione in cloud per fornire una connettività ottimale agli utenti delle aziende a livello globale. La sincronizzazione dello stato di presenza tra Microsoft Teams e Rainbow garantisce che gli utenti non vengano mai disturbati durante le riunioni o le chiamate del team, poiché lo stato di presenza viene aggiornato automaticamente tra chiamate via Microsoft Teams e le telefonate.

Con un unico numero, gli utenti possono essere raggiunti in qualsiasi momento e su qualsiasi dispositivo (computer, smartphone, tablet, ecc.). Il connettore consente inoltre di visualizzare questo numero sui dispositivi quando gli utenti effettuano chiamate in uscita.