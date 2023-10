Trend Micro, Alex Galimi nominato Technical Partner Manager per l’Italia

Il vendor di cybersicurezza sceglie così di offrire ancora più supporto e servizio al canale per supportare in maniera ancora più proficua i clienti sul territorio nazionale

Nuova nomina in Trend Micro. Questa volta si tratta di Alex Galimi nel ruolo di Technical Partner Manager per l’Italia. Alex, classe 1989, ha alle spalle un’esperienza di quindici anni nel settore IT. La sua carriera inizia come specialista IT in aziende del settore logistico, che porta Alex ad appassionarsi sempre di più al mondo della sicurezza informatica. Per questo motivo, nel 2016, Alex entra in Arrow ECS con il ruolo di System Engineer con il fine di sviluppare progetti di security in collaborazione con i partner italiani. Durante questa esperienza, Alex assume anche il ruolo di Trainer Ufficiale offrendo servizi professionali sulle tecnologie dei principali vendor di sicurezza del distributore.

Nel 2020, Alex entra in Trend Micro con il ruolo di Sales Engineer per i principali clienti del territorio. Durante questi anni, emerge in maniera importante l’ottima conoscenza del canale che ha portato Alex a diventare, sempre di più, il focal point per i partner sia nella gestione dei progetti sia nelle attività di enablement.

Grazie a questa sua predisposizione e all’impegno profuso nella gestione dell’ecosistema dei partner, Alex viene nominato come Technical Partner Manager, incarico che lo vedrà impegnato nel rafforzare ulteriormente le partnership strategiche dell’azienda e incrementare le attività di generazione del business. Trend Micro sceglie così di offrire ancora più supporto e servizio al canale per supportare in maniera ancora più proficua i clienti sul territorio nazionale.

“È una grande motivazione e fonte di orgoglio comiciare questo nuovo capitolo della mia carriera in Trend Micro”, ha affermato Alex Galimi. “Trend Micro è un’azienda con un grande portfolio tecnologico in continuo sviluppo e con dei forti valori, che riconosco e condivido. Non vedo l’ora di lavorare ancora a più stretto contatto con il team di canale e sul territorio, e di dare il mio contributo in questo nuovo ruolo, per raggiungere livelli di eccellenza ancora più importanti”.

“Trend Micro è un’azienda dinamica e in perenne evoluzione e miglioramento, non solo dal punto di vista tecnologico ma anche umano”, ha dichiarato Alessandro Fontana, Country Manager di Trend Micro. “È infatti un’azienda che mette i propri dipendenti al primo posto, riconoscendo e premiando il merito. Alex ha dimostrato in questi anni di poter essere un punto di riferimento affidabile non solo per il conseguimento degli obiettivi di business, bensì anche per la soddisfazione di clienti e partner. La felicità e la soddisfazione delle persone che lavorano in Trend Micro è una priorità”.

“I partner sono un elemento indispensabile nel percorso di crescita di Trend Micro e, per questo motivo, desideriamo offrire loro una figura di riferimento tecnica in aggiunta a quella commerciale, già esistente e consolidata,” ha dichiarato Alessio Agnello, Technical Director di Trend Micro Italia. “Questo permetterà di fortificare strategicamente le nostre sinergie, di accelerare il business dei partner stessi e offrire così ancora più valore ai clienti finali.”

Il nuovo incarico di Alex si inserisce nel percorso di rinnovamento di Trend Micro avviato a inizio anno. L’azienda si impegna a valorizzare i dipendenti grazie all’adozione di nuovi paradigmi e approcci che, insieme all’autorevolezza del brand riconosciuto per l’expertise e l’efficacia delle proprie soluzioni, crea un mix esclusivo che migliora ulteriormente l’attenzione e i servizi nei confronti di partner e clienti, raggiungendo risultati ambiziosi.