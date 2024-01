LG presenta la vision 2030

Il Ceo e il top management di LG annunciano i piani per il raggiungimento della Vision 2030: il vendor ha identificato le tre direzioni strategiche che rimodelleranno il business e la customer experience vale a dire l’elettrificazione, la servitizzazione e la digitalizzazione. L’azienda intende accelerare la crescita e superare le sfide, come le persistenti incertezze del mercato e della supply chain, costruendo un’organizzazione performante e orientata ai risultati

Di recente il CEO di LG Electronics (LG) William Cho e il top management dell’azienda hanno presentato le strategie che LG sta attuando per raggiungere gli obiettivi della Vision 2030.

Annunciata a luglio dello scorso anno, la Vision 2030 rappresenta gli obiettivi lungo termine che LG si è posta per trasformarsi in una “Smart Life Solution Company” in grado di migliorare e ampliare le esperienze che offre alle persone all’interno dello spazio domestico, commerciale, virtuale e in mobilità.

Il CEO ha esordito sottolineando che LG ha identificato le tre direzioni strategiche che rimodelleranno il business e la customer experience vale a dire l’elettrificazione, la servitizzazione e la digitalizzazione. L’azienda intende accelerare la crescita e superare le sfide, come le persistenti incertezze del mercato e della supply chain, costruendo un’organizzazione performante e orientata ai risultati.

“Se il 2023 è stato l’anno in cui abbiamo dato inizio al cambiamento, il 2024 sarà l’anno in cui daremo una grande spinta per il suo raggiungimento” ha dichiarato il CEO Cho. “La Vision 2030 rappresenta la promessa che facciamo al mercato e ai nostri clienti”.

Rafforzare la competitività futura attraverso gli investimenti

La filosofia alla base della politica di management nel 2024 sarà “Break through limits”, vale a dire “abbattere i limiti”. LG si impegnerà per perfezionare il proprio portfolio alla luce delle nuove aree di crescita cioè la creazione di un modello di business basato su piattaforme di servizi, l’accelerazione delle aree B2B e l’ingresso in nuovi segmenti di business.

Come prima iniziativa, l’azienda aumenterà gli investimenti in base alle priorità strategiche del business. Quest’anno raddoppierà gli investimenti, impiegando 8 miliardi di dollari[1] in Ricerca & Sviluppo e in altre aree strategiche per rafforzare la competitività.

Anche i business ad alta crescita e alto profitto vedranno maggiori investimenti nel 2024. Tra questi figurano alcuni business B2B, come i componenti per veicoli, i sistemi di riscaldamento, ventilazione e aria condizionata, gli elettrodomestici da incasso, il digital signage e la piattaforma webOS. LG continuerà a investire in nuovi business, come i sistemi di ricarica per veicoli elettrici (EV) e la robotica, e ha già annunciato l’intenzione di investire più di 40 miliardi di dollari[2] entro il 2030 per trasformare qualitativamente il proprio portfolio.

Inoltre, a partire da quest’anno, LG cercherà attivamente opportunità di crescita inorganica come fusioni, acquisizioni e partnership, e svilupperà strategie volte a potenziare le aree crescita. L’accento sarà posto anche sulle aree tecnologiche innovative che portano maggior valore ai clienti, come l’Intelligenza Artificiale e la Realtà Mista (RM).

Il CEO ha identificato nella neonata divisione Overseas Sales and Marketing una risorsa preziosa per aiutare LG a “abbattere i limiti.” La nuova organizzazione aveva già un ruolo importante nel successo mondiale di LG rappresentando circa due terzi delle vendite totali dell’azienda. La divisione Overseas Sales and Marketing implementa strategie specializzate che tengono conto delle caratteristiche uniche di ogni regione e di ogni mercato. Il suo impegno ha portato a una massimizzazione delle performance dell’azienda in tutto il mondo e ha giocato un ruolo importante nel rafforzare le capacità e la crescita delle filiali di LG.

Raggiungere gli obiettivi Triplo Sette relativi a crescita, profitto e valore

Creando un modello di business basato su piattaforme di servizi e focalizzandosi su B2B e nuovi segmenti, LG intende raggiungere l’obiettivo del Triplo Sette: un tasso di crescita medio e un profitto operativo pari o superiore al 7%, nonché un valore commerciale che si traduce in un rapporto EBITDA pari a 7.

Lo scorso anno, nonostante il calo della domanda di mercato, LG ha ottenuto risultati impressionanti grazie alla crescita del segmento B2B. Negli ultimi cinque anni, il tasso di crescita annuale delle attività B2B di LG ha superato facilmente la doppia cifra, con un tasso annuale medio delle vendite totali intorno all’8%.

La divisione Vehicle component Solutions (VS) si è distinta come area chiave per LG, raggiungendo un fatturato annuo di 8 miliardi di dollari[3] nel suo decimo anno di attività. Si prevede che la transizione globale verso i veicoli elettrici aumenterà la domanda di componenti EV di alto valore che rappresentano una delle principali aree di competenza della divisione VS.

Grazie al focus su in-vehicle infotainment (IVI), e-powertrains e sistemi di illuminazione, la divisione VS godrà di una crescita costante e rapida. A partire dal 2024, l’azienda si concentrerà principalmente sullo sviluppo di veicoli software-defined, sull’espansione della customer-base dei componenti per veicoli elettrici e sul rafforzamento della sua leadership nei sistemi di illuminazione smart. Per rispondere al crescente numero di nuovi ordini, LG investirà per aumentare la capacità produttiva in America Centrale, in Sudamerica e in Europa.

Un’altra area rilevante per il B2B, vale a dire quella dei sistemi di riscaldamento, ventilazione e aria condizionata (HVAC - heating, ventilation and air conditioning), sta crescendo velocemente nei mercati emergenti dell’Asia, dell’America Centrale e del Sudamerica, mentre nei mercati avanzati, come Europa e Nordamerica – dove la domanda di prodotti efficienti ed ecologici è forte – continua a scoprire nuove opportunità di crescita.

La divisione HVAC di LG mira a sfruttare la competitività dei suoi componenti tecnologicamente avanzati, come motori e compressori, per espandere l’offerta di prodotti. Dopo aver costituito lo scorso novembre un consorzio per la ricerca sulle pompe di calore in Alaska, quest’anno LG ha in programma di costruire un centro di Ricerca & Sviluppo in Europa. L’azienda intende inoltre ampliare il proprio business introducendo prodotti originali per la climatizzazione, come il Dedicated Outdoor Air System.

Poichè i segmenti B2B sono meno colpiti dall’andamento dell’economia rispetto a quelli B2C, LG sta rafforzando in modo attivo il proprio business B2B per mantenere stabili le vendite e i profitti. L’azienda sta cercando di aumentare il volume delle vendite per superare entro il 2030 i 32 miliardi di dollari[4] (cioè il doppio del livello attuale) attraverso il lancio di nuove soluzioni a valore aggiunto.

LG accelererà inoltre l’evoluzione del proprio modello di business complessivo, entrando in aree non-hardware, come contenuti, servizi e abbonamenti, a complemento degli attuali business incentrati sul prodotto come elettrodomestici e televisori. Sfruttando i milioni di prodotti LG già in uso in tutto il mondo come “piattaforme”, LG prevede di generare vendite e profitti costanti.

In linea con questo cambio di direzione, la business unit Home Entertainment (HE) mira a diventare una piattaforma multimediale e di intrattenimento accelerando la crescita della piattaforma webOS. La divisione HE sta rapidamente rafforzando la piattaforma introducendo l’ecosistema webOS su smart monitor, sistemi IVI e TV di altri produttori.

La divisione Home Appliance and Air Solution (H&A), il cui successo sta giocando un ruolo chiave nel supportare la trasformazione dell’intera organizzazione di LG, sta anche lavorando allo sviluppo di soluzioni per la smart home che combinano servizi e abbonamenti. L’obiettivo finale della divisione H&A è rendere la vita quotidiana delle persone in casa più smart e comoda.

Il business legato agli abbonamenti, che include servizi di uso quotidiano, è cresciuto a ritmo sostenuto in Corea del Sud. L’espansione di questo servizio all’estero è stata avviata e i mercati strategici asiatici saranno i primi a sperimentarne i numerosi vantaggi al di fuori della Corea.

La percentuale del fatturato totale delle vendite di LG rappresentata dalle attività non-hardware è più che raddoppiata negli ultimi cinque anni.

Inoltre LG promuoverà la commercializzazione dei propri intangible asset come i brevetti standard, che sono essenziali in alcune aree tecnologiche critiche tra cui le comunicazioni, i media, la mobilità e la connettività IoT. Durante la sua recente riorganizzazione, inoltre, LG ha creato nuove strutture per creare un business intorno alle proprie conoscenze nella costruzione di stabilimenti smart.

LG creerà inoltre opportunità di crescita che offrono un elevato potenziale e un alto grado di sinergia. LG NOVA, per esempio, aumenterà entro la fine del 2024 il fondo a sostegno delle startup fino a oltre 100 milioni di dollari, per esplorare nuove tecnologie e soluzioni che guidino l’innovazione futura e i nuovi segmenti di business.

Il business dei sistemi di ricarica per veicoli elettrici, creato di recente, sta emergendo grazie a unità di ricarica e soluzioni di controllo avanzate, diagnosi e assistenza da remoto, diagnosi della batteria dei veicoli e una solida infrastruttura di produzione e vendita. Per entrare nel mercato nordamericano, l’azienda ha completato la costruzione di una linea di produzione di caricabatterie a Fort Worth, in Texas.

Nel settore dell’assistenza sanitaria digitale, LG sta espandendo il proprio business di telemedicina in collaborazione con Amwell e valuterà anche la possibilità di offrire servizi in aree quali prevenzione, diagnosi, riabilitazione e recupero.

Nel campo della realtà virtuale, LG si sta preparando alla commercializzazione dei dispositivi di realtà mista (MR). Alla fine del 2023, l’azienda ha creato il team eXtended Reality all’interno della divisione HE e sta continuando a lavorare con diversi partner tecnologici a soluzioni di realtà aumentata.

Inoltre, il Chief Technology Officer (CTO) dell’azienda, che guida lo sviluppo delle tecnologie future, sta portando avanti programmi di Ricerca & Sviluppo per rafforzare la competitività aziendale e scoprire nuove tecnologie. In particolare, il CTO si sta concentrando su otto aree tecnologiche: software, system on chip, AI, robotica, materiali e componenti, standard, informatica di nuova generazione e cloud/data.

Accelerazione della DX attraverso strategie Data-Driven e investimenti Next-Gen ERP

Grazie alla Digital Trasformation (DX), LG offrirà alle persone esperienze F.U.N. cioè First, Unique and New.

L’azienda sta effettuando investimenti IT su larga scala per portare la DX in tutta la struttura. Inoltre, LG sta sviluppando un N-ERP (Next-generation Enterprise Resource Planning) per integrare e collegare in maniera fluida i processi e i sistemi aziendali. Entro la fine di quest’anno sarà lanciata a livello mondiale Intellytics Customer 360, una customer data platform che consente la gestione integrata dei dati raccolti da diversi punti di contatto.

L’impegno di LG in ambito DX va oltre l'innovazione dell'esperienza del cliente e si estende al miglioramento dell'efficienza della catena del valore, dagli acquisti alla produzione, dalla consegna alle vendite tanto che, l'anno scorso, LG ha aumentato la propria produttività ed efficienza per oltre 240 milioni di dollari[5].

Verso un’organizzazione ad alte prestazioni basata sui valori e sulla filosofia “Life’s Good”

Il CEO William Cho cita spesso il noto studioso americano di management, Peter Drucker: “La cultura si mangia la strategia a colazione.” Il CEO crede fermamente che una forte cultura organizzativa sia fondamentale per trasformare una buona strategia in buone performance.

Durante il suo “CEO F.U.N. Talk” con i dipendenti lo scorso dicembre, Cho ha delineato la vision dell'azienda per il 2024, che la porterà a diventare un'organizzazione ad alte prestazioni. Ha dichiarato: "Per raggiungere questo obiettivo, dobbiamo creare una connessione tra la nostra mission, la nostra vision e i nostri obiettivi e concentrarci sulla sua realizzazione".

Sotto il cappello Life’s Good, a partire da quest'anno, verranno avviate una serie di attività integrate di brand che includeranno le aree marketing, ESG e CSR. L'azienda diffonderà i valori e la filosofia alla base di Life's Good con uno spirito ottimista, fresco e dinamico. In qualità di "ottimista coraggioso", LG è un brand innovatore che affronta con coraggio le sfide, crede nelle opportunità di miglioramento, anche nei momenti difficili, e trova soluzioni ascoltando le persone e il mercato.

[1] Tasso di cambio: 1.250 KRW per USD.

[2] Tasso di cambio: 1.250 KRW per USD.

[3] Tasso di cambio: 1.250 KRW per USD.

[4] Tasso di cambio: 1.250 KRW per USD.

[5] Tasso di cambio: 1.250 KRW per USD.