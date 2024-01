Enfinitec, l'azienda per il post vendita di Acer, operativa in otto Paesi europei

Costituita la nuova società, controllata da Acer, dedicata a fornire servizi Post-Vendita su un’ampia gamma di dispositivi elettronici, estende la propria esperienza, oltre ai prodotti Acer, anche ad altri brand in ambito tecnologico

Acer ha annunciato la costituzione della nuova società Enfinitec B.V, dedicata a fornire servizi Post Vendita su un’ampia gamma di dispositivi elettronici.

L’azienda è operativa in otto paesi in Europa ed estende la propria esperienza, oltre ai prodotti Acer, anche ad altri brand in ambito tecnologico.

Nel corso degli anni, Acer ha costantemente investito nei servizi ai clienti e nei Centri di Riparazione, garantendo elevati standard di qualità nell’assistenza di prodotti come desktop, laptop, monitor e proiettori. L'impegno dell'azienda verso l'eccellenza si riflette nell'industrializzazione dei suoi siti, che implementano processi rigorosi e affidabili sulla falsariga di quelli del settore automobilistico. Grazie a procedure operative standardizzate (SOP - Standard Operating Procedure), certificazioni ISO e numerosi riconoscimenti ufficiali ricevuti, i servizi Post Vendita di Acer sono diventati un punto di riferimento nel settore IT.

Grazie a questi ottimi risultati, nel 2014 Acer ha costituito SERTEC360 per offrire servizi di riparazione white label per vari prodotti, ampliando la propria gamma di servizi oltre il regno dell'IT. Riconoscendo il potenziale dell'estensione dei propri servizi Post-Vendita ad aziende terze,

Acer ha ora completato il percorso con la costituzione della nuova società indipendente Enfinitec.

Emmanuel Fromont, Presidente di Acer EMEA, afferma: “Enfinitec illustra perfettamente la missione del nostro gruppo verso un mondo più sostenibile e responsabile, estendendo il ciclo di vita dei prodotti o dando loro una seconda vita. Continua così l’impegno di Acer nello sviluppo

sostenibile attraverso i suoi prodotti e servizi”. Enfinitec è destinata a diventare un punto di riferimento per i servizi Post Vendita, con particolare attenzione alla sostenibilità e alla responsabilità. Emmanuel Fromont aggiunge: “Acer ha l’obiettivo di continuare il proprio sviluppo trasformando Enfinitec in un’azienda controllata indipendente, espandendosi in nuovi mercati e servendo altri settori che ricercano competenze riconosciute nei servizi Post Vendita sostenibili.”

Tobi Musson, CEO di Enfinitec, condivide il proprio entusiasmo affermando: “Siamo lieti che Enfinitec stia decollando: ora è una società di servizi indipendente con oltre mille dipendenti in otto siti in diversi paesi europei.”

Enfinitec in profondità

In qualità di società controllata, Enfinitec attualmente garantisce:

• Contact center che offrono supporto in 22 lingue.

• Otto centri di riparazione in Emea, tutti certificati ISO, che gestiscono riparazioni in-house ad aziende e utenti finali.

• Un sito logistico per parti di ricambio a Wroclaw, in Polonia, situato strategicamente per garantire una supply chain Aftermarket e servizi di refurbishment tra i più veloci in Europa.

• Qualità del servizio personalizzata e modelli di gestione dei rifiuti (recupero, tracciabilità e riciclo).

• Un processo aziendale online sulla piattaforma cloud Oracle, integrato con varie applicazioni e conforme alla normativa GDPR dell’Unione Europea.

Enfinitec continua a garantire gli elevati standard di qualità che i clienti Acer sono soliti ricevere.