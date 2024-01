Check Point Software, un nuovo programma per i partner per massimizzarne la crescita e il potenziale

Il nuovo programma semplifica la struttura dei livelli, con prezzi trasparenti, sconti cumulativi e incentivi elevati per la registrazione delle transazioni per i migliori partner

Check Point Software Technologies, vendor di piattaforme di cyber security basate sull’intelligenza artificiale e cloud delivered, lancia il nuovo e innovativo Partner Program, con l’obiettivo di rafforzare le capacità dei partner e di alimentarne la crescita in un panorama di sicurezza informatica in continua evoluzione.

Il settore della sicurezza informatica sta vivendo una rapida crescita e trasformazione. Secondo Canalys, la spesa per la sicurezza informatica ha raggiunto recentemente i 19 miliardi di dollari, a testimonianza della crescente necessità di soluzioni di sicurezza collaborative. Con l'evolversi della tecnologia, si evolvono anche le minacce informatiche, il che rende sempre più necessaria una piattaforma di sicurezza unificata che fornisca protezione a tutti i livelli, dall’edge alla rete, sino al cloud e oltre. Le organizzazioni di tutto il mondo si rivolgono sempre più spesso al canale per ottenere indicazioni non solo sulle soluzioni di cyber security, ma anche sulle normative volte alla costruzione della cyber resilience. Rispondendo puntualmente alle specifiche esigenze e preoccupazioni dei propri clienti sulle minacce esistenti e future, i partner di canale sono in un’ottima posizione per comunicare efficacemente il valore delle soluzioni di sicurezza.

Con un modello di business dedicato ai partner, il nuovo Partner Program di Check Point rafforza l'impegno dell'azienda nei confronti dei partner, massimizzando le opportunità di crescita comune. Concepito per migliorare le prestazioni e la soddisfazione dei partner, si concentra sull'aumento dei tassi di chiusura degli accordi, favorendo la crescita del business, e semplifica i processi di realizzazione di preventivi, per una risposta più rapida ai clienti. Il programma rafforza il coinvolgimento dei partner di Check Point e li incoraggia a sviluppare competenze specialistiche, aggiungendo più valore ai propri servizi. Inoltre, semplifica l’accesso a strumenti e risorse essenziali, migliorando l'efficienza operativa dei partner.

"Per oltre 30 anni, Check Point ha aperto la strada all'innovazione nella sicurezza informatica. Alla luce del clima attuale e dell'aumento delle minacce informatiche, stiamo lanciando un nuovo programma per i partner, per aiutarli ad accelerare gli sforzi nel fornire la migliore sicurezza informatica", ha dichiarato Francisco Criado, VP di Check Point Global Partner Ecosystem Organization. "Siamo entusiasti di continuare questo viaggio con i nostri partner, fornendo loro i migliori strumenti, risorse e supporto di cui hanno bisogno per prosperare in un settore dinamico come il nostro".

Il nuovo Partner Program è strategicamente allineato con la piattaforma di Check Point, e si concentra sulla sicurezza end-to-end AI-powered e cloud-delivered. Il programma consente ai partner di effettuare efficacemente cross-selling e up-selling di soluzioni di sicurezza avanzate del portafoglio completo di Check Point, che coprono un ampio spettro di superfici di attacco, rispondendo così alle esigenze di SASE, sicurezza delle e-mail, ambienti cloud, SD-WAN e sicurezza mobile. Gli aggiornamenti del programma sono orientati a sfruttare queste tecnologie all'avanguardia, assicurando che i partner siano attrezzati per affrontare le diverse sfide della sicurezza informatica.

Il programma presenta una serie di miglioramenti, tra cui: