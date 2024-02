N-able Roadshow 2024 fa tappa anche in Italia

A Verona il prossimo 16 aprile per fornire una panoramica sull’offerta dell’azienda in ambito sicurezza e protezione dei dati e confrontarsi sulle tendenze e sulle opportunità del settore

Ha preso il via il Roadshow di N-able che quest’anno toccherà molti Paesi a livello mondiale, tra cui l’Italia, a Verona, il prossimo 16 aprile (12:00 - 17:00, Verona, Villa Mosconi Bertani, NOVARE 37024 ARBIZZANO DI NEG Italy), per presentare le novità più recenti relative all’offerta dell’azienda in ambito sicurezza e protezione dei dati e aprire un dialogo sulle tendenze e le opportunità del settore.

Il Roadshow è stato pensato per fornire una panoramica sul mondo N-able attraverso approfondimenti, spiegazioni dei prodotti e attività di networking. Molte le tappe del tour, partito da New York lo scorso 6 febbraio.

Durante l’evento sarà possibile avere informazioni sulla protezione dei dati basata su cloud di N-able che aiuta a risolvere in modo sicuro la complessità del backup, la carenza di manodopera e l'incertezza del ripristino, tutto in un'unica piattaforma. In particolare, si potranno approfondire le funzionalità MDR N-able, che supporta la complessità del backup da eventuali carenze di personale e dalle incertezze sul ripristino. Ci sarà inoltre la possibilità di esplorare gli attuali strumenti di sicurezza IT del vendor e avere alcune anticipazioni sui piani futuri dei prodotti di sicurezza, nonché scoprire come le soluzioni di sicurezza N-able potrebbero essere la risposta giusta alle minacce IT.L’evento sarà anche un momento importante per stringere relazioni e confrontarsi con gli altri MSP sui temi più caldi del momento.

E' possibile iscriversi gratuitamente all'evento, a questo link.