N-able amplia il Technology Alliance Program per agevolare gli MSP

Un gruppo di fornitori di fiducia con cui N-able collabora per mettere a disposizione integrazioni e servizi di terze parti per rispondere al meglio alle esigenze dei clienti

N-able, azienda software globale che consente ai provider di servizi IT di mettere a disposizione dei clienti monitoraggio e gestione da remoto, protezione dei dati come servizio e soluzioni di sicurezza, estende attraverso nuove partnership con fornitori, il Technology Alliance Program (TAP), ecosistema aperto e in continua espansione pensato per gli MSP.

Con l’obiettivo di favorire l’innovazione e fornire integrazioni più solide, sicure e differenziate su ampia scala agli MSP di tutto il mondo, N-able TAP riunisce aziende tecnologiche per sviluppare e integrare le relative soluzioni con l’ampio portafoglio di prodotti N-able. Questo permette agli MSP di avvalersi di un’affidabile community di fornitori in grado di contribuire al loro successo, grazie a una serie di integrazioni e servizi di terze parti permettendo loro di servire i propri clienti con maggiore flessibilità e scelta e con una maggiore efficienza.

Le nuove collaborazioni includono:

Integrazioni di N-central:

SaaS Alerts che consente agli MSP di rilevare eventuali minacce per la sicurezza SaaS e di automatizzarne l’applicazione di rimedi. La piattaforma multi-tenant fornisce il monitoraggio in tempo reale e unificato delle applicazioni SaaS fondamentali per l’attività al fine di evitare il furto dei dati e di tenere alla larga i criminali informatici per Office 365, Google Workspace, Salesforce, Slack e Dropbox.

Integrazioni di N-central e N-sight:

Actifile consente agli MSP di avere a disposizione sicurezza dei dati e gestione dei rischi. La piattaforma di Actifile spiega il valore economico degli attuali rischi per i dati insieme all’approccio esistente per la sicurezza dei dati degli MSP e assicura la protezione da potenziali perdite finanziarie.

Enclave offre un modo semplice e sicuro per collegare in tutta sicurezza le persone giuste e le risorse giuste senza hardware, infrastrutture o costi anticipati. Grazie a questa integrazione, i partner di N-able possono mettere a disposizione dei clienti un’alternativa alle tradizionali VPN per avere tutte le potenzialità dell’accesso di precisione.

Auvik SaaS Management offre un software di rete basato su cloud per favorire l’efficienza e le capacità del team IT, proteggendo al contempo le imprese dai rischi legati alla rete.

David Weeks, VP of Partner Experience di N-able, ha dichiarato: “Riteniamo che il nostro ecosistema aperto sia un fattore di differenziazione molto valido per gli MSP poiché fornisce una combinazione di collaborazione, enablement e innovazione, garantendo insieme flessibilità e valore per fornitori e MSP di tutto il mondo. Essendo parte del programma TAP di N-able, i fornitori possono supportare e interagire in modo strategico con l’ecosistema globale degli MSP, circa 25.000 MSP che si affidano a N-able in qualità di partner. Siamo orgogliosi dell’evoluzione del nostro programma TAP, degli investimenti e delle integrazioni continue pensate per la nostra community di partner e MSP”.

I fornitori interessati a prendere parte all’ecosistema N-able TAP possono fare domanda online. Molti membri del programma N-able TAP saranno presenti all’evento N-able Empower che avrà luogo a Frisco, in Texas dal 25 al 28 marzo 2024, presso l’Omni PGA Frisco Resort.