Pure Storage, il Partner Program evolve in linea con l'economia dei servizi in abbonamento

Gli aggiornamenti miglioreranno l'esperienza dei partner per favorirne l'empowerment e la scalabilità, potenziando il loro ruolo

Pure Storage annuncia importanti aggiornamenti al proprio programma per i partner, denominato Pure Partner Program, offrendo maggior valore e migliori performance, su misura per i loro rispettivi modelli di business. Questi miglioramenti riflettono la strategia di Pure basata sui servizi, che consente di raggiungere nuovi livelli di scalabilità, coerenza e a livello di preferenze, in qualità di unico provider storage a utilizzare interamente il canale per i servizi in abbonamento.

La capacità di adattarsi all'economia dei servizi in abbonamento sta delineando sempre più il successo delle aziende in ogni settore. I clienti scelgono di diluire nel tempo i pagamenti, reagendo così all'impatto che l'adozione di nuove tecnologie ha sulle loro esigenze infrastrutturali. Di fatto, i servizi in abbonamento rappresentano oggi quasi la metà del fatturato di Pure Storage.

Grazie alla crescita degli abbonamenti e agli ultimi aggiornamenti del programma per i partner, Pure Storage si trova in un'ottima posizione per sostenere la crescita del business dei partner nell'era dell'as-a-Service.

Elementi caratterizzzanti il Partner Program

Pure Storage ha allineato i feedback dei partner, le esigenze dei clienti e la strategia aziendale per offrire un'innovazione continua al programma per i partner. La trasformazione del programma intende concentrarsi sull'aumento della redditività dei partner, una maggiore automazione, la creazione di strumenti avanzati e la responsabilizzazione dei partner per accelerare in modo proattivo la crescita del loro business. Gli aggiornamenti comprendono:

Modello di pricing programmatico prevedibile ed evoluto per i partner : Pure Storage sta introducendo un nuovo modello di pricing per fornire ai partner un prezzo di vendita consigliato per prodotti e servizi e sconti programmatici in base al tipo di partner, al livello e al business sviluppato.

Fornitura di preventivi in modo indipendente : Nuovi aggiornamenti al modello e agli strumenti di configurazione dei preventivi e di determinazione dei prezzi di Pure Storage consentiranno ai partner di effettuare configurazioni e preventivi indipendenti attraverso l'automazione, nonché l'integrazione con lo scambio elettronico di dati (EDI) per l'inserimento degli ordini.

Audit e reportistica semplificati : Pure Storage intende aggiornare l'esperienza di reporting di SalesForce, la dashboard per i partner e gli strumenti di reclutamento e onboarding, garantendo ai partner un'esperienza più coesa su tutta la piattaforma.

Potenziamento degli strumenti di intelligence per i partner : Pure Storage sta lanciando una dashboard di intelligence per i partner, per offrire visibilità su tutti gli impegni con Pure e con i clienti. Questo include tutte le attività aziendali, attuali e future, nonché raccomandazioni proattive guidate sulle opportunità di upgrade, upsell e rinnovo.

"Come azienda orientata ai servizi, siamo orgogliosi dei nostri servizi di abbonamento leader del settore e del nostro approccio orientato ai partner. Pure Storage, fin dalla sua nascita, è stata guidata al 100% dal canale. Riconosciamo pertanto il ruolo fondamentale dei nostri partner nel fornire soluzioni storage innovative ai clienti di tutto il mondo. Con la prossima evoluzione, intendiamo mettere i nostri partner in condizione di ricavare ancora più valore e un impatto superiore nell'economia as-a-Service e di soddisfare le dinamiche esigenze tecnologiche globali di oggi", ha affermato Wendy Strusrud, VP, Global Partner Sales, Pure Storage.