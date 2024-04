SecurGate, più presente nei mercati internazionali

Nel 2023, il vendor di sicurezza IT ha intensificato gli sforzi e specializzato le proprie competenze per offrire una gamma sempre più ampia di soluzioani avanzate, con il fine ultimo di potenziare la postura di sicurezza delle organizzazioni. Un progetto di espansione che continua anche nel 2024

SecureGate, nota azienda nel settore della sicurezza informatica, continua il suo ambizioso progetto di espansione nei mercati esteri; un’attività strategica non soltanto ai fini della crescita del business, ma anche per il miglioramento e l’arricchimento costante della propria offerta.

Con l'obiettivo di rispondere alle crescenti esigenze di sicurezza informatica a livello globale, nel 2023 SecureGate ha intensificato gli sforzi e specializzato le proprie competenze per offrire una gamma sempre più ampia di soluzioni avanzate, con il fine ultimo di potenziare la postura di sicurezza delle organizzazioni. Il progetto di espansione continua nel 2024 attraverso il potenziamento delle due Business Unit, SGBox - focalizzata sullo sviluppo della piattaforma SIEM & SOAR - e CyberTrust365 – che eroga servizi di sicurezza gestiti -, grazie alle quali la società incarna entrambe le anime della cybersecurity “moderna” e si impegna a mettere a disposizione sia per le PMI che per il mercato Enterprise prodotti e servizi di alta qualità, progettati a prova di cyber-minaccia.

Inoltre, negli ultimi anni SecureGate ha avviato e sviluppato una solida rete di partner a livello internazionale, estendendo così la propria presenza in Europa, Medio Oriente, Asia e Africa. Questo impegno costante verso la crescita internazionale riflette l'obiettivo dell'azienda di consolidare il proprio presidio in mercati chiave in tutto il mondo. Inoltre, la stretta relazione con realtà internazionali già radicate nei territori di riferimento, consente di rispondere in modo puntuale e verticale alle diverse necessità attraverso prodotti e servizi specifici.

"La nostra missione è quella di supportare i nostri clienti per la protezione dei loro dati sensibili e delle operazioni digitali", afferma Massimo Turchetto, Ceo di SecureGate. "Con il consolidamento della nostra presenza nei mercati esteri e grazie al know-how dei nostri partner sul territorio, intendiamo offrire un valore aggiunto attraverso la Piattaforma SGBox SIEM & SOAR e i servizi di sicurezza gestiti di CyberTrust365. Siamo costantemente alla ricerca di nuove opportunità per assicurare al mercato un’offerta all'avanguardia."

Un altro plus sui cui l’azienda sta puntando è l’assistenza clienti, un servizio sempre più fondamentale, che per essere efficace deve essere immediato. Per questo SecureGate sta lavorando attivamente per allocare risorse locali, in modo da garantire la massima rapidità nella risoluzione di qualsiasi problema.