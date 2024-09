A scuola con MSI. Appuntamento a Fiera Didacta Puglia 2024

Il vendor è pronto a svelare le più recenti novità in ambito scolastico dal 18 al 20 ottobre prossimi alla Fiera di riferimento per il mondo scolatico, nella tappa di Bari

Appuntamento a Bari dal 18 al 20 ottobre con MSI alla Fiera Didacta Italia Puglia 2024 (Padiglione Tirreno, stand T12). Un'occasione unica per il vendor di presentare le più recenti soluzioni tecnologiche e innovative per il mondo scolastico. Un momento a cui non mancare durante il quale MSI farà ‘sentire’ la sua presenza con un proprio stand, dove presenterà e farà toccare con mano una vasta gamma di prodotti e servizi dedicati all'educazione, in grado di migliorare l'apprendimento con contenuti educativi di alta qualità.

Una partecipazione che simboleggia il continuo impegno del vendor a supportare le scuole italiane nell'adozione delle nuove tecnologie, anche grazie al prezioso supporto dei propri innumerevoli partner commerciali.

E allora… pronti a visitare lo stand MSI (Padiglione Tirreno, stand T12) per scoprire come le soluzioni del vendor possono contribuire a migliorare l'apprendimento scolastico?

Luigi Bruni, B2B Market & Business Distribution presso MSI Italy, commenta così la paretecipazione di MSI all’evento fieristico di Bari: “La nostra dedizione e collaborazione con operatori del settore scolastico - dirigenti, animatori digitali, Presidi, Tecnici di laboratorio etc.. ha contato molto. La recente partecipazione alla fiera del DIDACTA di Firenze ha dato un'ulteriore spinta nell’avvicinarci al complesso ambiente scolastico. Le giovani leve, ovverosia gli studenti, conoscono bene MSI, ma anche i giovani professori ormai ci riconoscono fra i brand tecnologici emergenti. Importante notare, come i più esperti hanno riconosciuto e apprezzato dal punto di vista tecnologico il valore progettuale e di ingegnerizzazione dei prodotti MSI e l’elevata qualità dei materiali. Con queste premesse, parteciperemo con interesse ed entusiasmo anche all’appuntamento Didacta che si svolgerà a Bari il prossimo ottobre e saremo felici di accogliere tutti i partecipanti nel nostro stand.”



Luigi Bruni, B2B Market & Business Distribution presso MSI Italy

A lezione con MSI e un partner

In questa cornice, mercoledì 18 ottobre MSI Italia e il partner BGTech Soluzioni Innovative terranno un seminario sul tema "Come digitalizzare una classe con contenuti immersivi 3D: l'uso versatile dei mini-PC MSI". Nel corso della lezione il docente sarò guidato nell'utilizzo dei mini-PC MSI per creare esperienze di apprendimento 3D coinvolgenti e interattive. Il seminario è inoltre valido per il rilascio dell'attestato di frequenza formativa.

Informazioni sul seminario: Come digitalizzare una classe con contenuti immersivi 3D: l'uso versatile dei mini-PC MSI

Data: 18 ottobre Ora: 12:30 - 13:20

Durata: 50 minuti

Luogo: Eventi E1 - Padiglione Puglia

E' possibile prenotare il posto qui: https://exhibitor.fieradidacta.it/eventi/4599-come-digitalizzare-unaclasse-con-contenuti-immersivi-3d-luso-versatile-dei-mini-pc-m