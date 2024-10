Acronis sigla una partnership strategica con Itway

Con l’accordo Itway stima ricavi in crescita per 1,5 milioni nei prossimi tre anni

Acronis ha siglato una partnership strategica con Itway S.p.A, società quotata sul Mercato Euronext Milan di Borsa Italiana e operante nel settore dell’IT per la progettazione, produzione e distribuzione di tecnologie e soluzioni nel comparto della cyber security, AI, cloud computing e big data.

L'accordo prevede un incremento di fatturato ricorrente per il Gruppo Itway pari a 1,5 milioni nei prossimi tre anni, generato da servizi gestiti di cyber recovery, operando nei settori Service Provider, Pubblica Amministrazione, Sanità, Banche e Assicurazioni, Energia, Manifatturiero e GDO.

Acronis vanta un'estesa presenza internazionale, in particolare, in Europa. Inizialmente posizionata come vendor di data protection, è stata un precursore nel dedicare la massima attenzione al tema della cyber recovery, ingegnerizzando la propria piattaforma e integrando le capacità di “cyber clean recovery” da attacchi ransomware, grazie all’analisi ad hoc nel proprio cloud. Acronis vanta una varietà di modelli di deployment on-premises, SaaS e Managed Service e tutte le modalità sono possibili grazie a un singolo agent Acronis. G. Andrea Farina, Presidente di Itway“Per il Gruppo Itway la partnership con Acronis è strategica perché offre soluzioni affidabili per la cyber recovery, essenziali in un contesto in cui le minacce cybercriminali e i disastri informatici imprevisti sono in aumento. Inoltre, l'azienda supporta e forma i propri partner per aiutarli a progettare e implementare le soluzioni in modo efficace, tra l’altro nativamente abilitanti a servizi gestiti”, ha dichiarato il Presidente G. Andrea Farina, aggiungendo “Collaborare con Acronis ci permette di espandere il mercato, offrendo Managed Service di cyber recovery, che è un insieme di attività che i clienti delegano sempre di più ad aziende specializzate. Infine, essere partner di un marchio riconosciuto come Acronis aumenterà la credibilità dell'azienda nel mercato.”

Acronis vuole essere il nuovo punto di riferimento per assicurare un recupero efficace e veloce dopo un attacco informatico nella complessa e dinamica realtà della cyber resiliency, grazie a un’infrastruttura di oltre 50 data center distribuiti nel mondo, di cui la maggior parte ubicati in Europa (Italia inclusa), assicurando che i dati dei clienti possano essere archiviati dove desiderato e nel rispetto dei requisiti in fatto di conformità e connettività.

“Il vantaggio competitivo di Acronis risiede nella sua capacità di offrire una visione olistica della Cyber Recovery fino alla cyber resiliency. L'azienda ha compreso che la protezione dei dati non si limita a creare copie di backup, ma richiede un approccio più ampio che comprenda la prevenzione delle minacce, la rilevazione degli attacchi e il ripristino rapido di sistemi cyber clean in caso di incidente” ha affermato Francesco Faenzi, Direttore della BU Cyber Security & Resiliency Itway. “Acronis ha inoltre compreso l’importanza dei partner di servizi gestiti: la recovery e la resiliency non sono infatti limitate a progetti contingenti nel tempo né a messa in esercizio di soluzioni che , ma sono processi di monitoraggio, con una capacità annessa di pronta reazione e miglioramento continuo. Come tali devono essere presidiate costantemente da un attore dedicato e specializzato nei servizi gestiti. Nel valutare una strategia di mitigazione dei rischi cyber, i servizi gestiti di Cyber Recovery di Itway in partnership Acronis con Itway sono la chiave.”

Denis Valter Cassinerio, Senior Director & General Manager South EMEA di Acronis (nella foto di apertura), ha sottolineato “Itway è una realtà consolidata nel settore della cybersecurity avendo sempre adottato un approccio innovativo, oltre che fortemente strategico. Inoltre, con il team di Itway condividiamo una forte convergenza sui temi della cyber resilience e manteniamo un grande impegno verso lo sviluppo di funzionalità tecnologiche e organizzative indispensabili alle nuove implementazioni”. “Questo accordo ci consentirà di portare alle aziende di ogni dimensione, dalle PMI alle Enterprise i benefici di un approccio integrato alla cyber protection necessario alla luce dell’entrata in vigore della normativa NIS2 – conclude Cassinerio -. Le soluzioni Acronis unitamente ai servizi gestiti di Itway, faciliteranno l’innalzamento dei livelli di cybersecurity, oggi indispensabile alla trasformazione digitale delle imprese”.