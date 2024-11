QNAP arriva il supporto a lungo termine per QTS 5.2 e QuTS hero h5.2

Un'iniziativa che risponde alla politica del vendor in materia di gestione del ciclo di vita dei prodotti software, progettata per aiutare gli utenti a gestire efficacemente la propria infrastruttura IT in maniera prevedibile e semplice, garantendo affidabilità e stabilità

QNAP Systems ha ribadito il suo impegno per l'affidabilità dei prodotti e la soddisfazione dei clienti, annunciando il supporto a lungo termine (LTS) per i suoi sistemi operativi QTS 5.2 e QuTS hero h5.2. Questa iniziativa fa parte della rigorosa politica di QNAP in materia di gestione del ciclo di vita dei prodotti software, progettata per aiutare gli utenti a gestire efficacemente la propria infrastruttura IT in maniera prevedibile e semplice.

“Con l’evoluzione della tecnologia, cresce anche l’esigenza di un ambiente IT stabile e affidabile”, afferma Tim Lin, Product Manager di QNAP. “Fornendo un supporto a lungo termine per i sistemi operativi QNAP NAS, garantiamo che i nostri utenti possano continuare a fare affidamento sui prodotti QNAP per le loro necessità di archiviazione dei dati critici senza preoccuparsi dei frequenti aggiornamenti o problemi di compatibilità.”

Punti salienti dell'iniziativa LTS