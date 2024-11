Unidata si espande nel mercato della rete FTTH in Puglia

Unidata ha sottoscritto un accordo con il fondo europeo Connecting Europe Broadband Fund (CEBF) per l’acquisizione di una quota di minoranza in ClioFiber, operatore wholesale che si occupa della realizzazione della rete FTTH nelle aree grigie della Regione Puglia.

Unidata, operatore di telecomunicazioni, cloud e servizi IoT, ha sottoscritto in data odierna un accordo con il fondo europeo Connecting Europe Broadband Fund (CEBF) per l’acquisizione di una quota di minoranza in ClioFiber, operatore wholesale che si occupa della realizzazione della rete FTTH nelle aree grigie della Regione Puglia. Unidata ha acquistato l’11,05% del capitale sociale di ClioFiber da un operatore locale, per un corrispettivo pari a € 625 mila. ClioFiber sarà, quindi, partecipata per l’11,05% da Unidata e per il restante 88,95% da CEBF.

Nell’esecuzione del progetto, Unidata supporterà ClioFiber come partner industriale nella realizzazione della rete FTTH e nello sviluppo del business; CEBF monitorerà l'operazione ed assisterà ClioFiber nel progetto di espansione mettendo a disposizione finanziamenti e l’esperienza maturata attraverso altri investimenti analoghi. La rete in fibra ottica di ClioFiber copre ad oggi 12 Comuni e prevede di raggiungere entro la fine del 2024 38.000 Unità Immobiliari, principalmente residenziali, nell’area del Salento.

ClioFiber è un operatore non verticalmente integrato e propone la propria rete in modalità wholesale-only

Il Progetto ClioFiber rappresenta per Unidata una significativa ulteriore opportunità di espansione e di consolidamento del proprio asset infrastrutturale. La rete FTTH di Unidata arriverà, infatti, a coprire un totale di oltre 600.000 Unità Immobiliari, di cui 400.000 già presenti sull’area di Roma, ed altre 200.000 in fase di completamento, entro la fine del 2024, grazie alle attività svolte da Unifiber e ClioFiber tra Lazio e Puglia. Tutto ciò consentirà ad Unidata di potenziare la propria presenza sul territorio e di incrementare il bacino di opportunità connesse a progetti similari.

Unidata affianca con il ruolo di partner industriale il Fondo CEBF nell’investimento in ClioFiber, che è per CEBF il secondo progetto in Italia, dopo Unifiber, per la realizzazione della rete FTTH nelle aree grigie.

Renato Brunetti, Presidente e CEO di Unidata (qui sotto nella foto), ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatti di comunicare la nostra partecipazione in ClioFiber e di collaborare nuovamente con CEBF, con cui già cooperiamo attraverso la joint venture Unifiber nel Lazio e da cui riceviamo rinnovata fiducia per questo nuovo grande progetto per le aree grigie del Salento. Per noi di Unidata aderire a questo progetto di digitalizzazione delle aree grigie della Puglia, volto a diminuire il digital divide, rappresenta un impegno ed una sfida ad alto contenuto tecnologico ed umano. Dal 2022 siamo presenti con una sede operativa e commerciale a Bari, nell’area industriale di Modugno, per questo ci è sembrato un passo naturale impegnarci in questo progetto mettendo a disposizione la nostra expertise di partner industriale”.