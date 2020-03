Coronavirus, le soluzioni TP-Link per uno smart working efficiente

TP-Link mette a disposizione delle imprese, dalle micro alle grandi, una serie di soluzioni di connettività che consentono di lavorare al meglio in modalità smart working. Inoltre il vendor offre un ventaglio di soluzioni anche per l'ambiente domestico, per la pubblica amministrazione, per la scuola e per chi opera in zone dove la copertura internet non è sempre allo stato dell'arte.

L'epidemia di coronavirus giunta nel nostro paese ha rivoluzionato la quotidianità di gran parte d’Italia, accelerando lo sviluppo del lavoro agile, lo smart woking, pratica già diffusa in aziende private, un po' meno nella pubblica amministrazione.



Questo approccio al lavoro, sebbene non ancora in termini assoluti utilizzato con numeri importanti - come succede in molti altri paesi europei - sta crescendo, come attestato da una ricerca dell’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano che riporta una crescita del 20% rispetto al 2018. Oltre alla spinta data dallo sviluppo tecnologico, questo aumento è dovuto all’evidenza dei numerosi benefici di questo modello lavorativo, sia a livello di produttività che di una maggiore sostenibilità ambientale e dei costi aziendali.

Anche il mondo della scuola, sebbene con alti e bassi, ha iniziato ad adottare un nuovo modello di formazione basato su strumenti digitali.









Per i dipendenti che lavorano da casa e hanno bisogno di una connessione veloce e performante, TP-Link propone diverse soluzioni su misura per ogni necessità.

Router 4G desktop e portatili

Il prodotto che offre maggiore flessibilità è sicuramente il Router 4G, sia nella sua versione desktop che nella versione portatile. Infatti basta inserire una SIM Card nel Router per essere online in pochi secondi.

La gamma di Router 4G desktop

, offre diverse alternative adatte a tutte le tasche e con performance crescenti in termini di velocità wireless. Tutti i dispositivi della gamma sono dotati di porte LAN per collegare via cavo PC, stampanti, scanner ecc. e poter ricreare la propria postazione di lavoro ovunque ci sia una presa elettrica. Il top di gamma è

che permette di sfruttare una rete 4G+ fino a 300Mbps.



La gamma di Router 4G portatili

permette di navigare anche in mobilità grazie alla batteria integrata. I modelli a disposizione sono moltissimi e permettono di collegare alla rete Wi-Fi da 10 fino a 32 dispositivi contemporaneamente. Il modello

ha anche un utile display per avere sempre sott’occhio le informazioni di consumi e della rete.



Modem Router per linea fissa

Se si ha a disposizione una linea fissa ma non si è soddisfatti del Modem Router dell’operatore, è possibile scegliere un prodotto più in linea con le proprie esigenze. La scelta dipende dalla tipologia di connettività presente nella propria abitazione: F (Fibra fino a 1Gbps), FR (Fibra-Rame fino a 100/300Mbps) o R (Rame fino a 20Mbps). Se si ha una linea F, è preferibile scegliere un

con velocità fino a 1Gbps, come ad esempio

o il nuovissimo

. Per linee FR invece la soluzione che garantisce le massime velocità è la gamma

con profilo 35b, che permette di sfruttare la linea EVDSL fino a 300Mbps.

Un esempio è

.

TP-Link ha un’ampia gamma di prodotti che integrano le più innovative tecnologie, dalla funzionalità VoIP al

il nuovo standard wireless che permette di gestire al meglio numerosi dispositivi connessi massimizzando la velocità della rete.

Range Extender e Powerline

Se abbiamo allestito la nostra scrivania domestica in una zona della casa dove il segnale wireless è debole, una soluzione semplice ed economica sono

e

.

I Range Extender amplificano la copertura wireless in zone della casa dove il segnale è debole, ripetendo il segnale del Router. Alcuni modelli della gamma TP-Link mettono a disposizione anche una porta Ethernet per collegare il PC via cavo. Uno dei modelli più versatili è

.



I Powerline Kit invece sfruttano la rete elettrica per la trasmissione dei dati, portando la connessione anche in zone non raggiunte dal segnale del Router. La gamma Powerline TP-Link include diversi modelli con velocità AV e Wi-Fi adatte ad ogni esigenza e con un numero di porte Ethernet sufficienti a collegare via cavo tutti i device necessari allo smart working.

Il modello

ad esempio mette a disposizione una Porta Gigabit Ethernet per connessioni cablate veloci e una rete wireless Dual Band.



Schede di Rete

Partnership per combattere il Digital Divide

Nelle aree remote, in cui i principali operatori non hanno sviluppato una infrastruttura di rete diffusa e performante, ci si può rivolgere agli Internet Service Provider della zona. TP-Link ha avviato una partnership con

proprio a sostegno dell’evoluzione tecnologica di quelle aree italiane soggette al fenomeno del Digital Divide. Grazie al lavoro sinergico con i Service Provider locali, a cui TP-Link mette a disposizione una

,

anche nelle aree più remote dell’Italia è possibile sfruttare una connessione veloce e performante.



Soluzioni per le Imprese

Per le aziende che hanno la necessità di implementare una rete wireless professionale e sicura, con la realizzazione di una VPN accessibile dai dipendenti che lavorano da remoto, TP-Link mette a disposizione soluzioni ad hoc.

La gamma business wireless

e i Router VPN della gamma

permettono di creare una rete professionale scalabile e adatta ad ogni tipologia di azienda e settore. Sono numerose le Imprese che si sono affidate alle soluzioni TP-Link per la realizzazione della propria infrastruttura di rete e hanno raccontato la propria

.



Per sostenere le PMI in questo processo di innovazione sono stati attivati dei bandi regionali a sostegno dell'adozione di piani aziendali di Smart Working, come ad esempio quello promosso da Regione Lombardia che prevede dei fondi per l’acquisto di strumenti tecnologici e

servizi di consulenza e formazione finalizzati all’adozione di un piano di lavoro agile.

Il dettaglio sul bando della Regione Lombardia è disponibile a

.





Dove Acquistare

Oggi, a prescindere dal coronavirus, dotare i propri dipendenti di una connessione Internet performante e di una rete sicura è un elemento imprescindibile per poter applicare lo Smart Working al meglio eoffre numerose soluzioni di networking dalle performance ottimali e dalla massima flessibilità per venire incontro alle esigenze lavorative più disparate.: fino al 31 marzo 2020 è possibile usufruire dellaper l'acquisto degli hotspot Wi-Fi.Se si possiede un PC Desktop o portatile che non dispone di connessione wireless, oppure la scheda di rete Wi-Fi integrata non ha potenza sufficiente a garantire una connessione stabile e performante, puoi risolvere il problema grazie ad unaUSB o PCIe.TP-Link ha una vasta gamma di adattatori Wi-Fi compatibili con i diversi standard wireless che ti permettono di aumentare la velocità wireless e migliorare la ricezione del tuo PC. Ad esempiopermette di sfruttare la rete wireless fino a 300Mbps semplicemente collegandolo alla porta USB del proprio computer.Per chi vuole sfruttare al massimo la propria rete Wi-Fi Dual Band la scelta ideale è Archer T2U , che supporta la tecnologia 256QAM per aumentare la velocità wireless fino a 200Mbps sulla banda 2.4GHz e fino a 433Mbps sulla banda 5GHz, ideale per streaming HD e gaming senza lag.Se si utilizza un PC desktop fisso, consigliamo l'adattatoreche garantisce una migliore potenza del segnale. In alternativa, se non hai a disposizione una porta USB, puoi optare perche, inserita nello slot PCIe del computer, permette di sfruttare subito un wireless con velocità fino a 1200Mbps (867Mbps sulla banda 5GHz e 300Mpbs sulla banda 2.4GHz), perfetto per un utilizzo intensivo della rete.I prodotti TP-Link sono disponibili sullodi TP-Link e nelle migliori catene retail e di distribuzione. Consulta l'elenco completo