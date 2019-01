"punterà nei prossimi anni su tre filoni di sviluppo: le reti di nuova generazione (Cloud and Network Infrastructure), Cloud Collaboration e Security, in un contesto in cui i primi due elementi sono strettamente legati al terzo. La sicurezza è infatti un tema fondamentale, perché il numero di attacchi informatici aumenta parallelamente all'utilizzo di tecnologie cloud e avere una struttura che possa combattere efficacemente le minacce che provengono dall'esterno significa garantire maggiori possibilità di sviluppo al proprio business".







Andrea Bono, Country Manager di BT Italia



In occasione dell'evento “BT trends 2019: dalle reti del futuro all'evoluzione dell'ecosistema cloud”, che ha avuto luogo a inizio gennaio presso ilalle porte di Milano,Come noto,, con clienti in 180 paesi e un fatturato di 24 miliardi di sterline.attiva al di fuori del Regno Unito che offre servizi e soluzioni di comunicazione in sicurezza, presente in 76 paesi e attiva in oltre 180 paesi, con un fatturato pari a 5 miliardi di sterline.Nei mesi scorsi BT ha lanciato laprogettata per aiutare i clienti a innovare attraverso le più recenti tecnologie SD-WAN e NFV. La piattaforma, al cuore della rete globale di BT, è realizzata con un'architettura flessibile che consente a BT di integrare al meglio le soluzioni dei suoi partner, quali per esempio i controller SD-WAN di Cisco e Nuage Networks di Nokia. SNAP funziona anche con il Network Services Orchestrator di Cisco, che consente a BT di offrire ai clienti una scelta di servizi gestiti SD-WAN e NFV.Per quanto invece riguarda il cloud, BT ha pienamente realizzato la propria visione del “”, che si basa su unavolti a permettere alle aziende e alle organizzazioni di tutto il mondo di connettersi facilmente e in modo sicuro alle applicazioni e ai dati di cui necessitano, indipendentemente dal luogo in cui i dati sono fisicamente collocati e che ha visto BT investire in collegamenti diretti con tutte le principali piattaforme cloud hyper-scale mondiali. Gli utilizzatori dei nuovi servizi cloud avranno la possibilità di integrare e gestire in modo autonomo le risorse IT ospitate nei loro ambienti cloud privati, pubblici o ibridi, nella. Infine, nell’ecosistema Cloud of Clouds sono disponibili anche soluzioni dedicate di Unified Communication & Collaboration (UCC) e Contact Center (CC).