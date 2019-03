Wildix ai system integrator, diventate MSP per creare valore di business 

Steve Osler e Dimitri Osler, Ceo e Cto di Wildix



Liliana Mandaradoni, nuovo Country Manager Wildix Italia tra i fratelli Osler

E’ ache Wildix , azienda italiana dal respiro internazionale specializzata nel mercato delleha tenuto nei giorni scorsi ilchiamati a raccolta per comprendere come affrontare le sfide di un mercato sempre più competitivo senza soccombere.Un Summit di fronte adopo 10 edizioni di Convention in Italia, a segnare un nuovo punto di partenza nel segno della continuità: al centro sempre i partner di canale in un format esteso da una a due giornate;, in unanon più nazionale macome è il nuovo corso aziendale, sempre più orientato a imporsi fuori confine con sedi distribuite in Europa e in Usa. L’dell’evento, in agenda proprio, denota ulteriormente il nuovo tratto dell’azienda fondata dai due fratelli Steve e Dimitri Osler a Trento.Unben espresso dal ‘claim’ dell’evento ‘. E’a entrare nel vivo del tema cardine della due giorni:, un modello di businessa cui si fare sempre più riferimento per restare competitivi sul mercato.Secondo i risultati di un’analisi condotta dall’istituto di ricerche ReportsWeb nei prossimi anniin molti settori, in particolare, per le UC&C basate su cloud. E’ in questa direzione che Wildix si sta muovendo e dove vuole portare i suoi partner chiamati necessariamente a trasformarsi: “La storia insegna cheper continuare a crescere a imporsi sui competitor. La fuori infatti c’è una giungla: un mondo iper-competitivo in cui la lotta si gioca sempre più sul prezzo: èa dettare le regole, disintermediando tra domanda e offerta; rimanere ancorati al vecchio modello della pura rivendita di prodotti è quindi impensabile,, sostiene Steve Osler.Nel mercato delle UCCche vanno direttamente all’utente finale disintermediando il canale proponendo prodotti di scarsa qualità e basso prezzo, offrendo servizi di telefonia in cui Internet è una commodity, ma anchee dall’altra, piccole e specializzate ma poco avvezze alle dinamiche del mercato, senza una struttura solida alle spalle a garanzia di futuro, destinate a essere acquisite.e in cui le vendite non portano margini, dove si punta alla facilità e non alla semplicità di utilizzo come sinonimo di qualità e ricchezza funzionale.e spinge i partner non solo a adattarsi per sopravvivere ma a evolvere puntando sullaper questo non ci possiamo permettere che voi falliate.,” rimarca Steve Osler.quella che fa Steve Osler fa ai partner che vogliono mettersi in gioco cambiando pelle,: “; unanon di prodotto e tecnologia. Oggi non ci si rivolge più a un system integrator perché si vuole un nuovo centralino, ma per trovare strumenti in grado di accrescere il proprio business lavorando sui, sostiene. I system integrator devono quindi evolvere verso un profilo MSP puntando aun mix di tecnologie e modello di business adeguato che porta business misurabile e tangibile.In questo disegno,utilizzato da Wildix per supportare i partner nel processo di trasformazione in MSP che trova in, l’elemento differenziante; un– basato sul modelloideato nel 2009 dadalla sua creazione in fase di vendita () alla sua consegna al cliente nel tempo più breve possibile - secondo ilche porta alla scoperta del valore dal punto di vista del cliente, utilizzata da grandi aziende IT che Wildix sta adottando e proponendo ai partner per fare ‘conversation lead’ di almeno il 40% mentre il(parte della Lean Organization), basato sulla visualizzazione delle task, fa si che il valore sia consegnato in tempo, consentendo di migliorare l’efficienza aziendale; per Wildix tutto ciò ha voluto dire"Le figure del canale devono entrare nel business del cliente e capire come renderlo più remunerativo, garantire un ritorno sull'investimento, attraverso le nostre tecnologie e le loro tcompetenze" - spiega Bellumat - "I partner hanno consapevolezza che devono cambiare ma devono ancora fare salto verso un nuovo modello di business".Unagià adottata da una ‘master class’ di otto partner in Europa che oggi si dichiarano molto soddisfatti dei risultati raggiunti. Tra i benefici segnalati dai partner saliti sul palco:“Evolvendo con Wildix,capace di crescere e fare più guadagni puntando al valore; valore che siete e che portate voi intorno alle tecnologie, saderenti alle richieste del mercato UCC e non commodity”, conclude Steve Osler.Nel corso del 2018 il vendor ha messo a segno unaper un risultato dicentrando gli obiettivi prefissati, con una, dove si è imposta come vendor innovativo su realtà ancorate a modelli di business datati, in cui il modello del cloud e dell’’as a service’ la fa da padrone, spostando da una logica Capex a una Opex.Con un organico d(a breve è attesa l’apertura di quella spagnola a Barcellona), unoggi Wildix si affida a unIn(in prevalenza posizionati nel livello Silver), con un(nei livelli Gold e Platinum che lavorano direttamente con Wildix), con una visione comune a Wildix. In particolare,nel ruolo di(l’annuncio è stato dato nel corso della kermesse catalana), continua ae segue i partner nel loro cammino di trasformazione. Alcuni di questi più orientati a unain grado di sviluppare business Opex (lo scorso anno sono stati organizzati sei roadshow Cloud) rientrano in undi reseller cloud (per loro un' offerta cloud acquistabile da partner Gold e Platinum). Per i partner orientati in questa direzione sono previsti incentivi per tutto l'anno 2019.Tra i case study di Wildix degni di nota citati sul palco quello di(5.000 utenti) ma soprattutto quellofornitore di servizi tecnologici ICT per l’ammodernamento della PA, nell'ambito dell’Accordo Quadro Consip CT7 fornirà leper un valore di 7.5 milioni di euro, con la, che prevedeper gestire telefonate, click to call, presence, chat, videocomunicazione, screen sharing, voice e fax mail, rubrica condivisa, storico chiamate in modo integrato tramite smartphone (Android e IOS), tablet, PC e telefono fisso attraverso un unico numero telefonico. La semplicità dell’utilizzo dell’applicazione offerta da Vitrociset, l’interfaccia utente web based e l’econsentono a ogni utente di accedere facilmente a qualsiasi funzione, anche le più avanzata.E’su cui la R&D ha lavorato alacremente, facendo perno sule tenendo fede a requisiti di semplicità, usabilità e sicurezza by design.In primis, da segnalareun, basato sul WebRTC e sul sistema operativo Chrome OS che garantisce sicurezza, usabilità e semplicità. Configurabile in solo 30 secondi, disponibile fino a tre display, Wizyconf è dotato di due webcam, una 4K Ultra HD con autofocus e angolo a 120 gradi e una camera PTZ ad alta risoluzione e con 12x zoom ottico (16x digitale) e utilizza microfoni HD in dotazione negli studi di registrazione musicale, coprendo un’area di circa 60 metri quadri, che possono essere installati sul soffitto e sulla scrivania con un impatto minimo. “Una30 secondi per configurare il sistema; solo un semplice telecomando per accenderlo e creare una conferenza”,Una menzione anche per, uncon tasti per controlli interni ma anche voice mail agenda in grado di controllare fino a 60 numeri interni (moduli addizionali arrivano a controllare fino a 140 collegamenti interni), dotato di due display e cuffie wireless, e supporto green Ethernet.è invece il(ospedali, case di cura e strutture mediche) con un, senza spazi tra i tasti, che può essereed è dotato delle caratteristiche tipiche dei dispositivi Wildix (IP65 compliant, supporto audio HD, interfaccia Bluetooth,...).Nella logicaseguita dal vendor trova inoltre posto la nuova, unadal design elegante e luminoso per conversare, condividere documenti, conoscere lo stato di presence dei colleghi, utilizzabile su piattaforme iOS e Android. Le applicazioni mobili Wildix per iOS e Android sono concepite per non perdere una sola chiamata o chat e forniscono l'accesso online alle rubriche aziendali e, utilizzando reti WiFi, 3G e LTE pubbliche.Tra le tecnologie innovative a cui il vendor guarda con attenzione dai suoi laboratori di R&D spiccache trova già applicabilità in alcune proposte aziendali.Il futuro di Wildix e dei suoi partner prosegue da qui.