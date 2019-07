VoipDays 2019, pronto il calendario del tour autunnale

Le premiazioni dei VoipDays spring summer

Il Giro d’Italia ha avuto una prima tappa in Sardegna, per poi proseguire in Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Campania, Puglia, Umbria, Marche, Liguria e Piemonte durante gli scorsi mesi di maggio e giugno. Complessivamente 9 giornate, con 190 iscritti e oltre 140 partecipanti.“I VoipDays sono stati un modo per ascoltare sul posto i nostri partner. Ogni giorno ci confrontiamo con decine di loro telefonicamente e tramite mail, ma durante questi incontri volevamo sapere di più. Cosa dicono i clienti? Apprezzano questa innovazione? Quali vantaggi riescono ad ottenere? Insomma, i clienti sono contenti? - afferma. “Siamo partiti perché volevamo parlare del VoIP e dei vantaggi che questa tecnologia può apportare in termini di flessibilità, produttività, mobilità, eco-sostenibilità e risparmio economico. Inoltre, volevamo parlare di noi e della nostra realtà aziendale, ma alla fine abbiamo ascoltato loro, i nostri partner, che vivono quotidianamente i vantaggi del VoIP, attraverso i racconti dei loro clienti. Insomma ogni evento è stato un’importante occasione di incontro-confronto”.e ad ogni incontro sono stati premiati i partner che hanno presentato i case study più interessanti e significativi. L’iniziativa ha voluto lodare le aziende che si sono particolarmente distinte per aver proposto ai clienti soluzioni innovative caratterizzate dall’uso della tecnologia VoIP VoipVoice insieme agli strumenti di Unified Communication & Collaboration e che abbiano permesso un cambiamento radicale dei processi e delle modalità lavorative all’interno dell’aziende clienti. I racconti sono stati una testimonianza dei vantaggi derivanti dal VoIP in termini di snellimento del lavoro ed efficientamento organizzativo.. Queste le date del secondo tour che si terrà a settembre, ottobre e novembre:Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita