HP, tutte le novità della Amplify Partner Conference

Tornato a svolgersi in presenza, l’evento annuale dedicato al canale HP Amplify Partner Conference, non ha tradito le aspettative, sia per le dimensioni, con oltre 2000 partecipanti, tra i quali una nutrita presenza dall’Italia, sia per gli annunci, che hanno visto importanti novità per il programma HP Amplify e per il portafoglio prodotti e soluzioni, che guarda sempre più all’hybrid work, alla sicurezza e alla sostenibilità.

Il tema dell’evento “Future Ready, Together We Win” si è dipanato attraverso i numerosi interventi susseguitisi nel corso di due giornate, a cominciare dal keynote di Enrique Lores, President e CEO di HP, che ha voluto innanzitutto sottolineare “il nostro continuo impegno verso i partner e il nostro focus sui clienti finali, che sono sempre al centro di tutto ciò che facciamo”.





A tutto hybrid work

Oltre alle importanti novità apportate al programma HP Amplify (qui i dettagli), che entreranno in vigore da novembre prossimo, e che mirano a favorire una maggiore agilità, semplificazione, crescita e collaboration, hanno riscosso molto interesse anche le nuove offerte mirate specificamente al mondo dell’hybrid work. Anche perché “la modalità di lavoro ibrido è qui per rimanere, e si tratta di un nuovo mercato presenta opportunità rilevanti per HP e soprattutto per i suoi partner”, ha spiegato Carl Wiese, General Manager, Hybrid Work Solutions & Peripherals GTM di HP, conversando con Channel City durante l’evento di Chicago.

Ma quando si parla di lavoro ibrido non si intende il semplice lavoro da remoto: “il vero lavoro ibrido è soprattutto un aspetto di cultura, che utilizza e coniuga le giuste tecnologie per fare in modo di connettere le persone, creare coinvolgimento e aumentare la produttività, in un giusto mix tra lavoro da remoto e lavoro in ufficio”, ha proseguito Wiese, spiegando che “occorre che le persone siano sempre più invogliate a tornare a lavorare anche negli uffici, e questo lo si può fare se si dispone di tecnologie che offrano sempre un’esperienza di lavoro positiva in tutti gli spazi, come la casa, l’ufficio o quando si è in movimento”.

Che il terreno sia fertile per le proposte tecnologiche legate all’hybrid work lo dimostrano un dato che Carl Wiese ha condiviso con ChannelCity: “si stima che nel mondo solo il 10% delle sale riunioni attrezzate a conferenza disponga degli equipaggiamenti adatti per assicurare un’esperienza davvero produttiva, ed è questa una delle sfide principali oggi, che noi affrontiamo con il nostro nuovo portafoglio di soluzioni ‘Future ready’ che uniscono e integrano anche l’offerta Poly”.

Acquisita esattamente un anno fa da HP, Poly è come noto specializzata anche negli ambiti conferencing e collaboration, con prodotti mirati nelle "workforce solution", e insieme a HP e ai sui partner è in grado di proporre un ecosistema completo di prodotti, grazie a PC commercial, workstation, periferiche e servizi, con cui le aziende possano realizzare ambienti trasversali di collaborazione e lavoro ibrido, e che soprattutto siano semplici da gestire e mettere in sicurezza per i dipartimenti IT.





Monitorare i PC da remoto

Sempre nell’ambito dei nuovi scenari di lavoro ibrido, è da segnalare l’arrivo di HP Wolf Protect & Trace con HP Wolf Connect, che si candida a essere il primo servizio software al mondo in grado di localizzare, bloccare e resettare un PC da remoto, anche quando è spento o non connesso a Internet. Wolf Connect è in sostanza una soluzione che fornisce una connessione sicura ai PC remoti, consentendo all’IT di gestire i dispositivi anche quando sono spenti o offline. Utilizzando una rete cellulare, la connettività di HP Wolf Connect contribuisce a garantire che i team IT possano gestire tempestivamente una workforce ibrida e distribuita, riducendo i tempi per gestire i ticket di assistenza, proteggere i dati da perdite o furti e mitigare le potenziali violazioni, nonché ottimizzare la gestione delle risorse.

Anche la stampa è sostenibile

Infine, arriva la nuova serie di soluzioni di stampa con toner TerraJet che offrono efficienza energetica, prestazioni elevate e stampa modulare per stili di lavoro ibridi. Nel dettaglio, le nuove HP Color LaserJet 4200/4300 e le soluzioni di stampa HP Color LaserJet Enterprise 5000/6000 e X500/X600 per le aziende di tutte le dimensioni sono dotate di toner di nuova generazione che consentono, in base a quanto dichiarato all’evento di Chicago, di ridurre fino al 27% il consumo energetico, oltre a richiedere fino al 78% di contenuto di plastica negli imballaggi.