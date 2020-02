Achab traina la crescita degli MSP

Andrea Veca, CEO di Achab



la strategia direaltà distributiva di soluzioniper le piccole e medie imprese, punta al consolidamento nel mercatofacendo leva suObiettivi chiari e strategia definita da percorrere attraverso una serie diche accompagneranno la crescita del modello MSP per coloro che già l'hanno abbracciato e per coloro che approcciano per la prima volta questo modello riguardante il mondo deiper fare crescere il proprio business e generare valore per sé e i propri clienti. Tecnologie ma anche una serie di strumenti efficaci.Forte di un(ha anche festeggiato i 25 anni di storia aziendale ) in cui ha messo a segno un fatturato inrispetto a quello dell'anno precedente,puntando sia sui prodotti già presenti a portfolio, sia suin ambitoda proporre in Italia per fornire agli MSP degli strumenti efficaci e di valore.sarà ancor più ricco di eventi e nuove iniziative ideate sulla base delle specifiche esigenze dei partner., si conferma come l'evento principale che, sin dalla sua nascita nel 2018, punta ain Italia e in occasione del quale vengono presentate soluzioni tecnologiche per consolidare l'efficienza degli IT service provider italiani. Un evento distintivo nel suo genere, che ha riscosso un successo tale da essere stato concepito quest'anno anche nella versioneper affrontare tematiche focalizzate sulla crescita degli MSP come aziende. Il debutto della sua prima tappa nella città di, lo scorso venerdì 7 febbraio, ha registrato la oltreche si sono confrontate con relatori d'eccezione per approfondire le conoscenze sul modello di business dei servizi IT gestiti (quali servizi inserire a portfolio e come prezzarli in modo corrett e con quali metriche misurare il rendimento della propria attività).Le prossime tappe saranno il 10 luglio a(si parlerà di strumenti funzionali al miglioramento delle performance di vendita, come trasformare i clienti in ambasciatori, come strutturare un'offerta ICT vincente e misurarne i risultati), e il 16 ottobre a(i cui contenuti verranno definiti sulla base delle richieste degli MSP stessi).L'si riconferma comecon i clienti, oltre che con nuove realtà che ancora non conoscono il modello MSP. Non mancheranno glirappresentati e altre iniziative di fidelizzazione e di networking, comel'appuntamento dedicato ai clienti di Achab in programma il 24 e 25 settembre sul Lago di Garda. Nel corso delle due giornate si alterneranno sessioni di contenuto strategico a sessioni di contenuto verticale sulle soluzioni IT distribuite., la declinazione di Aclub nellasviluppata in sei tappe: Udine, Milano, Torino, Bologna, Firenze e Padova, che nasce comesu tematiche business tra IT Service Provider per capire, imparare e crescere grazie alla condivisione delle esperienze e dei punti di vista di chi fa lo stesso mestiere. I temi oggetto di discussione e networking saranno sales & marketing, scouting tecnologico, supporto tecnico e GDPR, sicurezza e business owner."Sin dalla nascita di Achab, la nostra mission è quella di proporre soluzioni efficaci per dare ai fornitori di servizi IT gestiti, che rivestono un ruolo cruciale nella vita delle aziende, tutti gli strumenti necessari affinché possano esprimere il massimo valore per il cliente finale, oltre che ottenere margini consistenti per sé" commenta. "Da qui il nostro posizionamento come fornitore di nicchia. Scelta che si è rivelata vincente e che, dopo 25 anni di crescita e di successi, ci fa ancora investire sulla centralità del cliente, puntando sull'ascolto, la fiducia e la relazione, per accompagnarlo in maniera fattiva lungo un percorso di reciproca crescita."A tutto ciò si aggiungono inoltresulle soluzioni tecnologiche loro funzionalità,di aggiornamento,a tematiche specifiche del settore informatico, oltre all'appuntamento con, unasui canali YouTube e Facebook di Achab durante la quale vengono trattate e commentate alcune delle più importanti notizie nell'ambito dei servizi IT gestiti, ed infine i