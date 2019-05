EOS Solutions ha la maggioranza di DoITsoft e DoIT80

da sinistra: Riccardo Davella Titolare del gruppo SMC, Günther Lobis Fondatore di Eos, Marco Plachesteiner e Carlo Pellizzato di DoIT e Attilio Semenzato Presidente del gruppo EOS

nel mercato dellee consociato al gruppo tedesconoto nello stesso settore,azienda deldedicata alleConil polo DoIT vanta circanell'implementazione e nel supporto di soluzioni gestionali con particolare focus sulle aziende manifatturiere.Un accordo con il gruppo SMC che permette a EOS Solutions die estendere la capillarità sul territorio conA fine 2018 il gruppo italiano contavaL'acquisizione di DoITsoft rappresenta un ugià accresciuta a inizio anno con l'acquisizione del ramo d'azienda di EBS dedicato ai gestionali Microsoft."Il Gruppo SMC ha deciso che la strategia migliore per seguire le politiche innovative di Microsoft era quella di allearsi con EOS, la più importante società nazionale per quanto riguarda la linea Dynamics. Questa decisione permetterà ai Clienti di potersi avvalere di quanto di meglio ci sia oggi sul mercato e guardare con fiducia agli sviluppi futuri di Microsoft; SMC nel contempo potrà maggiormente concentrarsi sul proprio core business potendo delegare al nuovo Partner le politiche e le decisioni attinenti al mondo Microsoft", afferma"Conoscevamo DoITsoft e diversi suoi collaboratori da diversi anni, consapevoli della loro preparazione e professionalità; il loro ingresso in EOS permetterà di rafforzare ancor di più sia le nostre competenze sia la prossimità ai nostri clienti nel Veneto ed in Emilia-Romagna" dichiara"Crediamo nella strategia di Microsoft a supporto della trasformazione digitale, crediamo nelle soluzioni Dynamics; questa importante acquisizione testimonia ancora una volta la volontà di EOS Solutions di confermare stabilmente la propria leadership nell'ambito delle soluzioni gestionali Microsoft",