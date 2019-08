Aires, +3,5% per il retail specializzato nel primo semestre 2019, ma stabile rispetto al 2018

Andrea Scozzoli, Presidente Aires

"Italia ferma. I rivenditori di elettronica faticano ma vanno avanti, siano più ascoltati dalle Istituzioni se hanno a cuore la crescita". E' il commento a caldo di(Associazione Italiana Retailer Elettrodomestici Specializzati), che riunisce le principali aziende e gruppi distributivi specializzati di elettrodomestici ed elettronica di fronte aisull'andamento del mercato dell', che evidenziano una, con unper un fatturato complessivo diIl Rè il canale che ha registrato una crescita maggiore con un incremento del; a rivelarsi vincente è l', intesa come combinazione tra negozio e web (il canale online è cresciuto del 12,7%, a fronte di un calo del 2,1% registrato nei punti vendita).Per quanto riguarda glida segnalare la(+8,1) e(+2,1%), che arrivano a rappresentare rispettivamente il 9,5% e il 14,3% del totale mercato."Di fronte a un PIL drammaticamente bloccato sullo zero nel secondo trimestre, i rivenditori specializzati di elettronica di consumo registrano un +3,5% da inizio anno. Un risultato che deriva da costanti sforzi e che dimostra anche che il nostro essere portatori e divulgatori di innovazione è ampiamente riconosciuto dai consumatori. Ricordiamo però che l'incremento del 3,5% registrato è frutto del calcolo algebrico tra quanto perso nei negozi fisici e quanto incrementato nell'online dove, come noto, i margini sono pressoché inesistenti anche per una serie di fattori distorsivi che abbiamo più volte evidenziato. Le istituzioni dovranno dunque tenere conto di questi risultati che – nonostante tutto – parlano di una crescita. Dedichino allora maggiore attenzione alle istanze che abbiamo sollevato non sulla base di un mero interesse settoriale ma per essere messi in condizione di fare pienamente la nostra parte nella difficile missione di risollevare i consumi, e con essi l'economia nazionale",