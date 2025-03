I riconoscimenti scientifici per la catalisi conferiti da Mitsui Chemicals celebrano una pietra miliare ventennale

I riconoscimenti scientifici per la catalisi Mitsui Chemicals sono stati creati da questa azienda nel 2004 per premiare i ricercatori che apportano contributi straordinari al progresso della scienza d...

A ottobre si è tenuta una cerimonia di conferimento dei riconoscimenti internazionali

TOKYO: I riconoscimenti scientifici per la catalisi Mitsui Chemicals sono stati creati da questa azienda nel 2004 per premiare i ricercatori che apportano contributi straordinari al progresso della scienza della catalisi.

Consistono del Catalysis Science Award (il riconoscimento più importante, che viene conferito a persone di almeno 47 anni di età) e del Catalysis Science Award per un’attività creativa (pensato per le generazioni più giovani, di almeno 37 anni di età).

Si tratta di riconoscimenti rinomati. Il vincitore del 2011 Catalysis Science Award ha poi ottenuto il Premio Nobel per la chimica nel 2021.

Già alla 10a edizione, i riconoscimenti sono stati presentati ai vincitori insieme a una targa commemorativa e un certificato nel corso di una cerimonia tenutasi a Tokyo il 24 ottobre 2024.

Fonte: Business Wire