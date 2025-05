Mary Kay Inc. assegna 10 borse di studio a giovani innovatori alla Regeneron International Science and Engineering Fair 2025

Mary Kay Inc., sostenitore a livello mondiale della continuazione dell'istruzione per le giovani donne e dell'incoraggiamento dei giovani a seguire le proprie ambizioni nelle discipline STEM, è torna...

DALLAS: Mary Kay Inc., sostenitore a livello mondiale della continuazione dell'istruzione per le giovani donne e dell'incoraggiamento dei giovani a seguire le proprie ambizioni nelle discipline STEM, è tornata per il secondo anno come Organizzazione di Premi Speciali alla Regeneron International Science and Engineering Fair (ISEF), che si è svolta a Columbus, Ohio. Dieci borse di studio, per un totale di quasi 10.000 dollari, sono state assegnate a studenti eccezionali che si sono distinti in progetti innovativi su argomenti che vanno dal trovare una cura per i tumori femminili agli imballaggi innovativi sostenibili, alla protezione delle risorse più preziose del nostro pianeta.

Ogni anno, l'evento attrae quasi 2.000 partecipanti che rappresentano più di 60 Paesi, con un bacino di premi totale che ammonta a oltre 9 milioni di dollari in premi, borse di studio e inviti a eventi aziendali e accademici con leader globali di spicco nelle materie STEM.

Celebrando il suo 75o anno, ISEF, un programma di Società per la scienza, è la competizione globale di STEM pre-universitaria più grande al mondo. Attraverso una rete globale di fiere scientifiche locali, regionali e nazionali, milioni di studenti sono incoraggiati a esplorare la loro passione per la ricerca scientifica. Ogni primavera, un gruppo di questi studenti viene selezionato come finalisti e viene loro offerta l'opportunità di competere per circa 9 milioni di dollari in premi e borse di studio all'annuale Regeneron ISEF.

“L'ingegno, la passione e l'innovazione dimostrate da questi giovani leader in ambito STEM sono stupefacenti”, ha dichiarato Carrissa Dowdy, Responsabile, Formulazione dei prodotti presso Mary Kay. “Il loro lavoro ha il potenziale di trasformare industrie, promuovere progressi sostenibili, e accelerare grandi innovazioni in settori quali la ricerca sui tumori, la scienza dei materiali e l'ingegneria ambientale. Mary Kay è orgogliosa di sostenerli nella creazione del futuro delle discipline STEM”.

ECCO GLI STUDENTI LEADER NELLE MATERIE STEM 1. Pragathi Kasani-Akula (GA, USA) Nanoarchitetture magneto-fluorescenti multicolori per l'identificazione mirata degli esosomi del cancro al seno triplo negativo 2. Grace Liu (NY, USA) Valutazione delle disparità di genere dovute ai processi decisionali nell'incertezza dell'imprenditorialità: un'analisi dei dati del panel 3. Alina Albeik (VA, USA) Implicazioni del resveratrolo sulla conservazione della memoria nella Dugesia tigrina 4. Kaili Tseng e Leila Gheysar (CA, USA) I peptidi antimicrobici della Bombyx mori: un catalizzatore nuovo e sostenibile per l'inibizione della crescita e la morte delle cellule cancerose 5. Elisabeth Fischermann e Tom Kressbach (Bavaria, Germania) Alla ricerca di radicali liberi con una reazione luminosa blu 6. Ela Doruk Korkmaz (Istanbul, Turchia) Indagine sul potenziale impatto antitumorale degli esosomi derivati dai chicchi di caffè attraverso gli effetti antiproliferativi e di induzione dell'apoptosi sulle cellule del tumore della pelle melanoma attraverso il pathway di segnalazione della proteina chinasi attivata dal mitogeno 7. Carolina de Araujo Pereira da Silva* (Rio de Janeiro, Brasile) La salinomicina come cavallo di Troia molecolare mirato alla malignità indotta dal Mn nei tumori aggressivi 8. Sofia Nunes (Maranhao, Brasile) La formulazione di pelle artificiale a basso costo per la rigenerazione cellulare e il trattamento di ustioni gravi 9. Margareth Ac-ac (Negros Oriental, Filippine) SKIMP: intelligenza artificiale - rete neurale convoluzionale (CNN) dispositivo portatile per il rilevamento del cancro della pelle con programma basato su Python di segnalatore di cancro della pelle 10. Kamila Rotger-Costas e Miranda Sanz-Alvarez (Guaynabo and Caguas, Puerto Rico) EcoReishiFlex: un'alternativa alla plastica innovativa, sostenibile e biodegradabile realizzata a partire dai polisaccaridi del Ganoderma lucidum (fungo Reishi)

* Carolina de Araujo Pereira da Silva ha vinto due volte la borsa di studio Mary Kay Young Women in STEM per i suoi contributi eccezionali al settore della ricerca sul cancro. L'importo del suo premio 2024 è stato utilizzato per promuovere il progetto da lei presentato: "Rock the Metals! Indagine sul manganese come fattore scatenante della malignità e sui trasportatori di metalli come bersagli nel trattamento del cancro", che ha contribuito a farle vincere il premio nel 2025.

