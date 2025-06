Data4Industry-X si aggiudica il riconoscimento BAIDATA Excellence 2025 per il suo contributo all’interoperabilità dei data space industriali

Data4Industry-X, l’affidabile soluzione per gli spazi di dati industriali, è stata insignita del premio BAIDATA Excellence Award 2025 nella categoria “Implementazione di progetti pilota e casi d

BILBAO, Spagna: Data4Industry-X, l’affidabile soluzione per gli spazi di dati industriali, è stata insignita del premio BAIDATA Excellence Award 2025 nella categoria “Implementazione di progetti pilota e casi d’uso innovativi”, da BAIDATA, l’associazione spagnola per lo sviluppo della sovranità dei dati e la data economy nella penisola iberica.

Questo riconoscimento mette in luce il successo globale messo a segno da Dawex, Schneider Electric, Valeo, CEA e Prosyst dimostrando la soluzione Data4Industry-X, prima interoperabilità internazionale di data space per lo scambio di informazioni legate ai passaporti digitali dei prodotti (DPP), presentata al salone Hannover Messe nell’aprile 2025, stand Plattform Industrie 4.0.

Il riconoscimento sottolinea il ruolo dell’eccellenza industriale e tecnologica francese nella promozione di un’interoperabilità internazionale e trasparente dei data space industriali, nonché l’impatto della soluzione Data4Industry-X nel portare avanti lo sviluppo di spazi di dati interoperabili, sovrani e federati, accelerando così l’adozione di scambi di dati di fiducia nei settori industriali europei.

Sostenendo l'ambizioso obiettivo di Manufacturing-X di creare un ecosistema industriale globale, sostenibile e stimolante, Data4Industry-X propone la soluzione di data space industriale più flessibile ed evoluta del mercato. Di fatto, Data4Industry-X implementa lo standard di Gaia-X, utilizza i servizi di conformità di Gaia-X Digital Clearing House, s'interfaccia con il protocollo OPC-UA e il Data Space protocol, supporta i formati Open API e i modelli di dati Asset Administration Shell e si integra con i connettori decentralizzati.

Data4Industry–X si affida alla soluzione Dawex Industry Data Space e ai building block di Schneider Electric e Prosyst per preservare la continuità dei dati tra la Box IIoT e lo spazio dati, allo sviluppo di tecnologie di CEA-List per la decentralizzazione dei data space, nonché alla definizione dei casi d'uso di Valeo, capitalizzando sui dati e l’AI per la previsione e la riduzione delle emissioni di CO2 nel mondo.

“Il premio BAIDATA Excellence Award dimostra l’importanza dell’interoperabilità come fattore chiave per il futuro degli spazi di dati industriali”, ha affermato Laurent Lafaye co-CEO di Dawex. “La soluzione Data4Industry-X dimostra in che modo gli ecosistemi digitali possono affiancare PMI e grandi imprese per accrescere l'efficacia operativa nello scenario industriale”.

Il premio è stato presentato il 26 giugno 2025 in occasione del 4° Forum BAIDATA, presso il centro congressi Euskalduna di Bilbao, Spagna, come parte della Digital Week 2025 nella penisola iberica.

