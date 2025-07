Sutherland annuncia l'IA agenziale per le aziende in grado di offrire risultati reali

Sutherland, leader globale nella trasformazione aziendale e digitale, sta ridefinendo i limiti di ciò che è possibile quando le persone collaborano con l'IA. Le sue soluzioni IA agenziali stanno ora...

Le implementazioni avanzate all'interno di media e aziende di telecomunicazioni generano risultati digitali nei settori di CX, conformità e agilità operativa

ROCHESTER, N.Y.: Sutherland, leader globale nella trasformazione aziendale e digitale, sta ridefinendo i limiti di ciò che è possibile quando le persone collaborano con l'IA. Le sue soluzioni IA agenziali stanno ora alimentando operazioni più intelligenti ed efficienti per alcuni dei principali marchi al mondo. L'IA agenziale di Sutherland è modulare, flessibile e progettata per essere ampliata e va oltre l'automazione delle attività per risolvere problemi aziendali reali. Grazie all'integrazione della valutazione umana con l'automazione intelligente, Sutherland aiuta le organizzazioni a creare esperienze digitali sicure e adattabili sviluppate per durare nel tempo.

