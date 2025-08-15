PPG celebra la 3.000esima installazione del sistema di miscelazione vernici PPG MOONWALK presso un centro di riparazione auto statunitense

PPG (NYSE: PPG) oggi ha annunciato di avere completato la 3.000esima installazione a livello globale del sistema automatizzato di miscelazione vernici PPG MOONWALK® presso lo stabilimento Wren’s Co...

PITTSBURGH: PPG (NYSE: PPG) oggi ha annunciato di avere completato la 3.000esima installazione a livello globale del sistema automatizzato di miscelazione vernici PPG MOONWALK® presso lo stabilimento Wren’s Collision Group di Auburn, in Alabama. Fin dal suo lancio nel 2019, il sistema PPG MoonWalk ha trasformato le operazioni delle carrozzerie in tutto il mondo, garantendo precisione, tracciabilità e produttività eccezionali in ogni fase della riparazione di autoveicoli.

“Siamo orgogliosi di far parte di questa innovazione nel settore automotive con l’installazione del 3.000esimo sistema PPG MoonWalk nella nostra più nuova carrozzeria”, commenta James Wren, proprietario di Wren’s Collision Group, in occasione della celebrazione del traguardo svoltasi a luglio.

Fonte: Business Wire