Seoul Semiconductor: Everlight condannata per aver violato la tecnologia prima al mondo

La Corte Suprema della Corea ha recentemente confermato una sentenza emessa da un tribunale inferiore che ha condannato l'azienda taiwanese Everlight Electronics Co., Ltd. per aver violato la Legge su...

Stop alle aziende che utilizzano prodotti LED illegali

SEOUL, Corea del Sud: La Corte Suprema della Corea ha recentemente confermato una sentenza emessa da un tribunale inferiore che ha condannato l'azienda taiwanese Everlight Electronics Co., Ltd. per aver violato la Legge sulla prevenzione e la tutela di tecnologie industriali con il furto della tecnologia LED brevettata di Seoul Semiconductor Co., Ltd. (KOSDAQ: 046890).

Everlight è stata accusata di aver corrotto tre ex-dipendenti di Seoul Semiconductor per sottrarre tecnologie fondamentali sviluppate in decenni di R&S, compresa la prima tecnologia al mondo LED No-wire di seconda generazione e tecnologie avanzate UV LED. Anche gli ex-dipendenti che hanno rivelato le tecnologie sono stati condannati alla detenzione.

Fonte: Business Wire