ABS rilascia il certificato per il più grande veicolo di superficie senza equipaggio classificato

ABS ha attribuito la classificazione al Saildrone Surveyor, un veicolo di superficie senza equipaggio (USV) completamente autonomo per acque profonde. Con una lunghezza di 20 metri e la capacità di o...

Business Wire

Il modello Surveyor da 20 metri di Saildrone consente viaggi transoceanici senza equipaggio in acque profonde

HOUSTON: ABS ha attribuito la classificazione al Saildrone Surveyor, un veicolo di superficie senza equipaggio (USV) completamente autonomo per acque profonde.

Con una lunghezza di 20 metri e la capacità di operazioni senza equipaggio in tutti gli oceani del mondo, il Surveyor si afferma come un apripista. Si tratta della più grande categoria di veicoli USV di Saildrone, un fornitore di soluzioni di sicurezza marittima, mappatura oceanica e dati meteorologici e oceanografici grazie a risorse autonome senza equipaggio.

"ABS e Saildrone stanno scoprendo nuove frontiere e dettano il ritmo dell'innovazione. Questo nuovo traguardo è il risultato dei nostri investimenti nella capacità tecnica di ABS e nel contributo a garantire che le nostre regole possano sostenere l'innovazione con un'attenzione incondizionata per la sicurezza", ha dichiarato Patrick Ryan, Vicepresidente senior e Chief Technology Officer di ABS.

Fonte: Business Wire

