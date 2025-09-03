▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...

Meeting Owl 4+ di Owl Labs ottiene la certificazione per Microsoft Teams, ampliando il ventaglio di soluzioni ibride per riunioni pronte per l'uso aziendale

Owl Labs, il leader nell'ambito delle videoconferenze a 360 gradi basate sull'intelligenza artificiale e della tecnologia di collaborazione ibrida, ha annunciato oggi che la sua soluzione Meeting Owl ...

Business Wire

Con la certificazione Microsoft nel suo sistema connesso, Owl Labs ottiene soluzioni flessibili, compatibili all'ambiente IT e che si adeguano senza problemi in qualsiasi spazio per riunioni

BOSTON: Owl Labs, il leader nell'ambito delle videoconferenze a 360 gradi basate sull'intelligenza artificiale e della tecnologia di collaborazione ibrida, ha annunciato oggi che la sua soluzione Meeting Owl 4+ ha ottenuto la certificazione Microsoft Teams. Con questo traguardo, Meeting Owl 4+ si unisce a Meeting Owl 3 e Owl Bar come periferica certificata per Microsoft Teams. Con il suo ecosistema completo ora certificato, Owl Labs offre ai professionisti dell'IT una suite completa di soluzioni di collaborazione ibride leader del settore.

Con questo traguardo, Owl Labs ribadisce il proprio ruolo in quanto partner IT affidabile che si rivolge a quasi 250.000 organizzazioni e 92 aziende Fortune 100. La certificazione di Teams convalida che i prodotti Owl Labs soddisfano i rigorosi requisiti degli acquirenti IT e garantisce una funzionalità ottimale negli ecosistemi aziendali.

"Ottenere la certificazione Microsoft Teams per la nostra linea di prodotti dimostra il nostro impegno nei confronti degli acquirenti IT", ha dichiarato Frank Weishaupt, CEO di Owl Labs. "I nostri clienti ora possono avere la totale certezza che ogni dispositivo dell'ecosistema Owl Labs soddisfa gli standard più elevati per l'integrazione Teams, offrendo ai team IT la flessibilità di distribuire le nostre soluzioni negli spazi riunione di qualsiasi dimensione, garantendo prestazioni e affidabilità uniformi".

Owl Labs ridefinisce l'esperienza delle riunioni ibride uniformando l'esperienza tra i partecipanti remoti e quelli presenti in sala. Sempre più organizzazioni stanno abbandonando i rigidi sistemi tradizionali a parete per adottare le soluzioni modulari plug-and-play di Owl, che offrono portabilità, convenienza e flessibilità. Che si tratti di una piccola tavola rotonda o di un incontro più ampio, la tecnologia di Owl Labs si adatta a ogni spazio e a qualsiasi tipo di riunione.

La certificazione Teams va ad aggiungersi all'elenco in crescita di convalide pronte per l'uso aziendale di Owl Labs, tra cui la conformità TAA, Cyber Essentials Plus e la certificazione BIS, che soddisfa i severi standard di sicurezza e conformità per gli acquirenti governativi e aziendali a livello globale. La stessa attenzione per l'affidabilità viene data al software sviluppato negli USA da Owl Labs, che viene aggiornato continuamente per sviluppare l'innovazione continua che migliora l'esperienza delle riunioni e soddisfa i protocolli di sicurezza in evoluzione.

Per ulteriori informazioni sui prodotti Owl Labs, visitare il sito owllabs.com.

Informazioni su Owl Labs

Owl Labs è la prima azienda a sviluppare soluzioni per videoconferenza a 360 gradi compatibili con l'IA per le organizzazioni ibride. Il suo sistema di dispositivi connessi e il software Owl Intelligence System™ rendono le riunioni più inclusive e collaborative, uniformando le condizioni tra partecipanti in remoto e presenti in sala. La linea di prodotti Meeting Owl® è la prima soluzione composta da videocamera a 360 gradi, microfono e altoparlante alimentato dall'IA e abilitato al Wi-Fi che effettua lo zoom su chi sta parlando. Owl Labs ha raccolto 47 milioni di dollari in finanziamenti e ha sede a Boston, con dipendenti in remoto e ibridi in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni, visitare il sito OwlLabs.com.

Fonte: Business Wire

