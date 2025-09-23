▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...

Mentre si avvicina la scadenza del supporto di vSphere 7 di VMware, Spinnaker annuncia l'opzione alternativa per mantenere l'assistenza ai clienti VMware a tempo indeterminato

Spinnaker Support (Spinnaker), lo specialista di assistenza software per Oracle, SAP e VMware scelto da più di 1.000 clienti globali, comprese molte delle banche più importanti al mondo, aziende tel...

Business Wire

-A partire dal 2 ottobre 2025, Broadcom non fornirà più assistenza tecnica, security patch o aggiornamenti per vSphere 7-

-Spinnaker Support manterrà l'assistenza alle aziende per tutto il tempo di utilizzo di vSphere 7-

DENVER: Spinnaker Support (Spinnaker), lo specialista di assistenza software per Oracle, SAP e VMware scelto da più di 1.000 clienti globali, comprese molte delle banche più importanti al mondo, aziende telco e di servizi pubblici, oggi ha annunciato che fornirà assistenza a tempo indeterminato alle organizzazioni che utilizzano vSphere 7, ovvero le aziende che utilizzano vSphere 7 per tutto il tempo desiderato oltre la scadenza dell'assistenza generale (EoGS) offerta da Broadcom del 2 ottobre 2025.


Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di ChannelCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.
Abbonati alla rivista ChannelCity Magazine e ricevi la tua copia.

Notizie correlate

CelluForce lancia CelluShield™ – un rivestimento barriera innovativa per imballaggi flessibili riciclabili

La 7a Conferenza RD20 raduna ricercatori globali per ottenere la neutralità carbonica

Onego Bio riceve una lettera “no questions” dall'FDA sullo stato GRAS di Bioalbumen®

Boomi nomina Keyur Ajmera Direttore delle informazioni

TII di Abu Dhabi e NVIDIA lanciano il primo laboratorio congiunto di ricerca NVAITC "AI & Robotics" del Medio Oriente

Reply lancia un nuovo set di Prebuilt AI Apps per accelerare l’adozione dell’Intelligenza Artificiale Generativa a livello enterprise

LambdaTest è leader nel supporto ai primi prodotti immessi sul mercato per l'iPhone 17 Series su dispositivi reali

La GCCA dà il via al concorso fotografico mondiale Concrete in Life

Speciali Tutti gli speciali

Speciale

Arrow University 2025

Speciale

Printing, un mercato in continua evoluzione

Speciale

Speciale: AI, se non ora quando?

Speciale

NetApp Power Team 2025

Speciale

Per una cybersecurity concreta

Calendario Tutto

Set 23
ICOSXperience 2025
Set 23
ObjectFirst e Veeam | HANDS on LAB
Set 23
Il futuro dell’Asset Management e della Security con 42Gears
Set 23
Workshop Huawei Enterprise 2025: entra nel Programma di Canale con Arrow
Set 23
First Step Security: Guida Facile alla Sicurezza Zyxel
Set 23
Transactional email Service: scopri Zoho Zepto Mail
Set 23
Ready Informatica Training Online | N-able TechNews
Set 23
MINITOUR - Servizi del Gruppo Esprinet - Padova
Set 23
Il Futuro è AI Ready: PC Lenovo con Windows 11 Pro e NPU Integrata AMD

Magazine Tutti i numeri

ChannelCity Magazine


Leggi il Magazine

Iscriviti alla nostra newsletter

Mantieniti aggiornato sul mondo del canale ICT

Iscriviti alla newsletter

G11 Media Networks

ChannelCity

ChannelCity e' un canale di BitCity, testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como ,
n. 21/2007 del 11/10/2007- Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132 Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.

www.channelcity.it - 8.3.23 - 4.6.3