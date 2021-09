F-Secure, Plurimedia entra nell'ecosistema di canale come Platinum Partner

Nella logica di rafforzamento del suo programma di canale, nonché della presenza sul mercato mid-enterprise, Plurimedia entra nel mondo F-Secure come primo Partner Platinum in Italia

cyberseurity F-Secure entra un nuovo partner. Si tratta di Plurimedia, società presente da oltre vent'anni nel mercato ICT, riconosciuto come primo Partner Platinum in Italia.





favorire l’espansione verso la fascia di mercato mid-enterprise e caratterizzato da una serie di strumenti e vantaggi utili a supportare la collaborazione e la crescita del business dei partner stessi.

F-Secure, infatti, si pone come un vero e proprio alleato dei suoi partner, mettendo a disposizione competenze e tecnologie in grado di farli evolvere e costruire una proposta di soluzioni e servizi di sicurezza informatica che soddisfino le esigenze del cliente finale, in continua trasformazione. Dai corsi di certificazione, fino a iniziative commerciali, aggiornamenti, incentivi e Partner Portal, tutto è progettato per promuovere il successo condiviso. L’accordo si colloca all’interno della rinnovata strategia di canale , iniziata nel 2020 con un nuovo Partner Program volto ae caratterizzato da una serie di strumenti e vantaggi utili a supportare la collaborazione e la crescita del business dei partner stessi., infatti,, mettendo a disposizionee tin grado di farli evolvere e costruire una proposta diche soddisfino le esigenze del cliente finale, in continua trasformazione. Dai corsi ditutto è progettato per promuovere il successo condiviso.





“I partner sono i nostri ‘eroi della cyber security’ e siamo qui per aiutarli a diventare tali” commenta Carmen Palumbo, Country Sales Manager di F-Secure Italia. “Abbiamo individuato in Plurimedia una realtà fondamentale per arricchire il nostro ecosistema, perché risponde perfettamente al profilo del partner a valore aggiunto di cui abbiamo bisogno per accelerare il cammino nel nostro percorso alla conquista del cosiddetto mid-market. È il nostro primo Partner Platinum italiano: crediamo fortemente nelle loro potenzialità e abbiamo deciso di unire le forze per poter offrire al mercato un set completo di soluzioni e servizi di sicurezza, che siano al contempo flessibili, semplici ed efficaci”.





“I prodotti F-Secure sono venduti in tutto il mondo e ci sentiamo molto affini alla loro mission: assicurarci che ognuno abbia e possa accedere ad una cyber security di livello enterprise di cui tutti abbiamo bisogno. Grazie a questa partnership, Plurimedia sarà in grado di fornire ai propri clienti un servizio completo di cyber security dall’installazione al monitoraggio continuo. I nostri clienti saranno liberi di acquisire e gestire personalmente gli ambienti F-Secure attraverso l’intuitiva e potente interfaccia cloud, oppure affidarsi a Plurimedia per un outsourcing completo del servizio” conclude Maurizio Galotti, Responsabile Sales & Marketing di Plurimedia.