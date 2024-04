ReeVo è pronta per l’Europa

Il cloud & cybersecurity provider conquista Spagna e Francia e amplia il proprio Partner Program.

“Abbiamo iniziato il nostro percorso di internazionalizzazione nel 2023 con l’apertura in Spagna di ReeVo Cloud & Cyber Security Slu e proseguiamo entrando nel mercato francese con l’acquisizione di Abbana”.

Durante l’evento Partner ReeVolution 2024, Salvatore e Antonio Giannetto, fondatori e rispettivamente presidente e Ceo di ReeVo, hanno reso pubblici i piani di sviluppo dell’azienda, dove l’espansione, almeno ai Paesi confinanti con l’Italia, è certamente la componente a cui tengono di più.

“Oggi possiamo dire di essere un cloud provider europeo a tutti gli effetti – sottolinea Salvatore Giannetto”, una scelta coraggiosa e, allo stesso tempo, opportuna alla luce della linea strategica della Comunità Europea, che punta a raggiungere le massime garanzie di sovranità e protezione dei dati per aziende locali ma che operano in un mercato europeo.

Con l’inserimento della parolina “cybersecurity” all’interno del proprio logo, ReeVo fin da subito ha voluto differenziarsi nel vasto panorama dell’offerta di servizi cloud. “A tutti gli effetti, siamo gli unici a integrare la cybersecurity nell’offerta – prosegue Salvatore Giannetto -. A differenza di hyperscaler e di altri fornitori di servizi cloud, che delegano al cliente le scelte di cybersecurity, noi forniamo una protezione “nativa”, garantendo una piena resilienza dell’architettura messa a disposizione del cliente, proteggendola e garantendo la continuità del business”. E i risultati per ReeVo arrivano: il 2022 si è chiuso con un +34% sui ricavi.

L’azienda, che punta a un target di PMI con ricavi compresi tra i 20 milioni e i due miliardi di euro, ha scelto Francia e Spagna per le affinità con il nostro mercato e per la mancanza di presidi locali di alto livello in ambito cloud services. Ma non ci si fermerà qui: il piano di internazionalizzazione prevede di guardare con interesse anche ad altri Paesi, come il Portogallo, la Grecia e i Paesi dell’Est Europa. “In tutti i Paesi – specifica Antonio Giannetto – vogliamo garantire risorse e supporto in lingua, perché lo consideriamo un valore aggiunto necessario per le PMI a cui ci rivolgiamo. Chi chiama i nostri partner per un eventuale disservizio o un blocco dei sistemi a seguito di un attacco deve avere l’opportunità di dialogare nella lingua madre”.

Un Partner Program migliorato

Per raggiungere i suoi obiettivi, ReeVo sa che deve affidarsi a una rete di partner (reseller, system integrator, MSP, software house, operatori di TLC), con relativo Partner Program, che la aiuti nel proporre le proprie soluzioni. A oggi i partner sono più di 300 in Italia e una cinquantina in Spagna. Le evoluzioni del Partner Program, lanciato a fine 2023, sono state presentate nei dettagli durante l’evento. “Una discriminante nella scelta di partner – spiega Antonio Giannetto, è certamente la competenza sui progetti cloud & security, per questo puntiamo molto sulla formazione mettendo a disposizione la nostra ReeVo Academy, che eroga le certificazioni che richiediamo”.

Si tratta di ReeVo Sales Academy per le figure commerciali e ReeVo Technical Academy per le figure tecniche. Entrambi i livelli sono articolati in più certificazioni, fino ai livelli massimi di ReeVo Sales Expert e ReeVo Certified Evangelist per le risorse che completano il percorso.

Da specificare che ReeVo lascia piena indipendenza al partner: il deal è del partner e l’azienda fornisce il proprio contributo solo in fase di progettazione. Per il recruitment dei partner, inoltre, ReeVo lavora in collaborazione con quattro distributori: Attiva, Massive Informatica, TD-Synnex e V-Valley. E quelli di respiro internazionale rappresentano una valida testa di ponte per l’espansione in Europa, mentre tutti forniscono il loro contributo anche in caso di vendite one shot da parte di rivenditori non propriamente focalizzati.

Il Partner Program di ReeVo è articolato nei classici livelli incrementali (Select, Silver, Gold e Platinum), con benefici crescenti per i partner e un meccanismo di valutazione correlato a diverse caratteristiche e acquisizioni di competenze. Recentemente sono stati aggiunti due nuovi livelli di partnership, Wholesale Partner e DevOps Partner. Il primo si rivolge ai partner che hanno a loro volta una rete di reseller (come gli operatori TLC), mentre il secondo è stato pensato per i developer e le software house attive nel mondo DevOps, mettendo a reddito l’acquisizione di Sigh Up, azienda specializzata nella realizzazione di servizi Kubernetes. Il nuovo programma di canale, infine, prevede anche un supporto specifico per favorire le prime vendite e, per la prima volta, sono stati previsti anche fondi di comarketing.

L’espansione del business di ReeVo passa infine per l’acquisizione di ITnet, realtà italiana storica nella fornitura di servizi di networking e data center. Con l’acquisizione, ReeVo si garantisce l’infrastruttura di ITnet e l’erogazione dei propri servizi su cloud privato e ibrido. A oggi, ReeVo eroga i propri servizi di cloud sicuro da 8 data center in modalità hosting, di cui 5 in Italia, uno in Spagna e due in Francia. “Si tratta di data center connessi da rete dedicata – prosegue Antonio Giannetto – che consideriamo tutti di primo livello anche se, evidentemente, possiamo fornire anche servizi ridondanti in business continuity”. Relativamente ai mercati, ReeVo si indirizza verso il manufacturing europeo pur continuando a coltivare le proprie referenze storiche nel Finance e nel Retail.