Brevi, il futuro che verrà

Crescita del fatturato, nuovi partner vendor, attività in nuovi segmenti di mercatoun distributore che, ricordiamo, occupa stabilmente da diversi anni un significativo posto nella classifica dei migliori distributori italiani nel mercato informatico. E Giambattista Brevi, fondatore, attuale presidente e testa pensante dell'omonima azienda, ha le idee chiare sul prossimo futuro di Brevi SPA.Come sottolinea, dando vita a una nuova società che molto probabilmente prenderà il nome di “Brevi Cometa SpA”.L'operazione nel suo complesso è stata accolta con favore dal mercato, "evidenzia Giambattista Brevi.Le strutture e gli asset delle due società verranno mantenuti e impiegati in maniera sinergica, sfruttando le potenzialità del moderno smartworking per la condivisione e collaborazione a distanza.in grado di presidiare l’intero territorio nazionale in virtù di(la somma dei punti vendita Brevi e Cometa) e contestualmente sviluppare ulteriore business a valore., conclude l'attuale presidente di Brevi SPA. A cominciare da Giambattista Brevi, pronto a recitare un ruolo da protagonista anche in questa fase di ulteriore espansione.