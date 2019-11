CIPS Informatica, il distributore per l’'happiness chain'

Mario Menichetti, CEO di CIPS Informatica,



Giovanni Zanasca, Management Consultant di CIPS Informatica



Francesco Di Bartolo, Director MSP Distribution Sales Emea, SolarWinds

Michael Grundl, VP Sales International e





Michael Grundl, VP Sales International, Lancom Systems





Lutz Linzermeier, SR Sales Cloud Specialist International di Lancom Systems



Maurizio Taglioretti, Country Manager Italy, Portugal & Malta

Ilin grado di garantire un– vendor, distributore, rivenditori: è questa la missione di CIPS Informatica , realtà distributiva nazionale di Città di Castello, nel perugino, incontrata da ChannelCity durante il recentenella suggestiva cornice del Relais San Clemente di Perugia.Unche due volte l’anno chiama a raccoltamomento di relazione e confronto che, nella(se ne tiene un’altra in primavera, ndr) ha(di cui 77 MSP), un pubblico di aziende fornitrici, partner di canale ed esperti di settore coinvolti sui temi ‘caldi’ del mercato guardando al 2020, qui alle porte. Un’occasione per ChannelCity per conoscere meglio la realtà distributiva dalla voce di uno dei suoi due fondatori,, che nel 1991 ha fondato l’azienda conL’essenza aziendale originaria è racchiusa nel, fornita grazie a un background spiccatamente tecnico del team. E’ da qui che muove i primi passi l’azienda di Città di Castello dalcon l’ambizione iniziale di porsi sul mercato comeper i clienti alle prese con necessità IT da soddisfare.Dopo un decennio di consulenza sistemistica arriva il“E’ stato quasi naturale. Alcune aziende internazionali di cui proponevamo i prodotti ai clienti italiani - in primis GFI (oggi SolarWinds, ndr) – ci hanno ingaggiati nella rivendita; da qui il passo verso la distribuzione è stato breve”. Una distribuzione originale nel suo modello, mediato da varie esperienze internazionali, come spiega Menichetti: “Dalla consulenza nell’attività di rivendita con una visione locale a una distribuzione di marchi caratteristici sul mercato italiano con un approccio più globale; tutto ciò richiede infatti un’attività di scouting attenta e un confronto con realtà distributive oltre confine con cui condividere e scambiare informazioni, nonché u rapporto molto stretto con le case madri dei prodotti distribuiti. I soliti nomi noti da distribuire non ci interessano e, obiettivamente, per noi non avrebbe senso distribuirli. Puntiamo a realtà dalla carica tecnologica innovativa che necessitano di un forte affiancamento sul territorio italiano, per i quali fungiamo da anello di congiunzione con i partner sul territorio”.sono i requisiti fondamentali a cui devono rispondere i marchi distribuiti da CIPS Informatica, con una focalizzazione tecnologica sullaCosì operando sul mercato, il distributore negli anni ha portato nel proprio portafoglioMenichetti sottolinea una volta di più: “Non siano dei semplici fornitori di prodotti ma ‘partner per l’happiness chain’, cercando di coprire le necessità di tutti gli elementi della catena. A differenza di altri paesi, in Italia regge la relazione, la fiducia e la confidenza instaurata. In questo modo si esprime al massimo il nostro valore e l’affidabilità che siamo in grado di garantire. Creiamo una catena di fiducia fondamentale per le realtà che si sentono accompagnate nel loro cammino di trasformazione. E a loro, siano essi vendor che partner, ci rivolgiamo non con un approccio standardizzato ma bensì proponendoci come dei sarti in grado di cucire il giusto abito per le loro specifiche necessità”.Un approccio che si sposa molto bene con il modello dei(MSP) abbracciato da CIPS Informatica a partire dal 2011: “Un tassello fondamentale della storia aziendale che ha impresso un’accelerata al business aziendale” – interviene(una lunga militanza nel settore IT entrato in azienda per affiancare il distributore nel cogliere la fase ascendente del modello MSP, proprio quando le marginalità del mercato si stavano facendo sempre più critiche, ndr). Un business crescente quello MSP, complementare a quello tradizionale, che funziona molto bene soprattutto nelle realtà di piccole e medie dimensioni, senza skill interni IT: “Lo spostamento è dalla vendita di prodotti che diventano commodity a quella di servizi; significa vendere competenze e quindi valore, uscendo dalle mere logiche del prezzo”, spiega Menichetti con Zanasca.Un approccio che ha dato un ‘boost’ al distributore in termini di fatturato – oggi il giro di affari è nell’ordine dei– in cui CIPS Informatica crede molto e che– servizi gestiti per la gestione dell’infrastruttura -– servizi di gestione della sicurezza tutto tondo. “Ancora una volta l’arguzia 'contadina' e l’intuito dei manager aziendali hanno consentito di individuare il cammino corretto da percorrere, facendo però sempre leva sul fattore umano, la capacità di ascolto, la cultura aziendale e la relazione creando un ambiente fertile affinché tale modello risultasse vincente per tutta la catena”, dice Zanasca.Un modello che richiede inevitabilmente un salto evolutivo dei partner chiamati a elevare il livello di interlocuzione con il cliente verso discussioni più di business. Il distributore anche in questo caso gioca un ruolo centrale – fornendo ai partner tecnologie di qualità aderenti a tale modello e supportandoli nel cammino verso la logica dei servizi: “Come distributore di piccole dimensioni Cips Informatica è ‘obbligato’ a fornire un valore: per questo guida il business del proprio reseller, conducendolo sulla strada dei servizi gestiti”, chiarisce Zanasca. In questo senso, CIPS in collaborazione con i vendor, forniscea tutti i livelli (in aula, in workshop e seminari tematici) continuando l'impegno per. Asset strategico nei confronti dei partner è inoltre laCIPS è sempre alla ricerca delleda proporre al proprio canale in unEd ecco che in uno scenario di questo tipo,rappresentanoper la platea del distributore. In particolare, nel corso dell’edizione autunnale il distributore e lehanno approfondito alcunicome racconta Menichetti: "In questa due giorni abbiamo condiviso temi importanti con i nostri partner: l’avvento dell’IoT e il cloud nella PA, la sicurezza informatica declinata in termini di gestione e controllo, in cui la progettazione di un sistema informatico 'sicuro' non può prescindere dall'attenzione alle possibilità di gestione dello stesso e la complessità di tipologie non prevede più una differenziazione tra scenari grandi e piccole aziende; le nuove tecnologie già presenti in alcune soluzioni strategiche, come machine learning e implementazione di reti neurali, che permettono di sfruttare i paradigmi dell'intelligenza artificiale, della gestione e del controllo; le implicazioni tecniche e normative, che sono alla base di una corretta valutazione delle soluzioni di sicurezza informatica e infine il paradigma MSP/MSSP, che estende l'offerta di servizi di gestione e controllo al mercato SMB”.Un concetto quello dellaaffrontato all’evento per nulla astratto ma relativo alla protezione di elementi fondamentali di qualsiasi azienda, come il patrimonio di dati, depositario della conoscenza;, sempre piùin un mondo digitale in cui aumenta la complessità,e in cui l’“Si pensi che oggi l’investimento IT più rilevante riguarda l’industria degli attaccanti per i quali la superficie di attacco diventa sempre più estesa, un’estesa prateria dove sferrare attacchi sempre più pericolosi”, sottolinea Menichetti.E’ quindi fondamentaledotandosi di tecnologie evolute ma anche avere la c. “In Italia occorre accelerare dove la sensibilità e gli investimenti sul tema sono cresciuti ma ancora bassi rispetto ad altri paesi a livello mondiale”, rimarca. E i nuovi paradigmi tecnologici come Cloud, Machine Learning, AI, Neural Networks e Big Data rappresentano i nuovi abilitatori della Trasformazione Digitale, che trovano in alcune tecnologie come Next Generation Security, Vitual Reality, IoT, Robotics e Cognitive Computing, dei veri elementi acceleratori: “L’IT progetta il modello di business e il digitale è fattore imprescindibile, in cui la sicurezza diventa sempre più centrale. I driver tecnologici ci sono manca ancora la consapevolezza. In questo scenario non si vende più il prodotto, neanche la soluzione, ma bensì un’esperienza, mettendo sempre il cliente al centro”, affermaUn panorama che richiede necessariamente di esserecome ben espresso dalche ha fatto il punto sulspiegando cosa sta succedendo, illustrando altresì case study esemplificative ma anche buone pratiche e modalità di accertamento. Sono questi alcuni dei temi trattati all’evento, anche occasione per approfondire leÈ Francesco Dibartolo, Director MSP Distribution Sales EMEA, SolarWinds, a illustrare l’attività di SolarWinds, multinazionale con sede in Texas, con più di trenta uffici a livello mondiale e tre business unit ‘core’: una focalizzata sull’IT infrastrutturale, una su DevOPS rivolta al mondo dello sviluppo applicativo, ed infine una per gli MSP. Quest’ultima business unit offre soluzioni complete e scalabili ideate per i fornitori di servizi informatici gestiti, cloud e on premise, mettendo in campo competenze e conoscenze globali. In particolare, SolarWinds MSP permette ai partner di accelerare la loro evoluzione nel mercato MSP sviluppando servizi di sicurezza adatti alle esigenze moderne, incrementando la redditività attraverso l’automazione e l’efficienza, offrendo altresì valore proattivo e capacità di monitoraggio, con la possibilità di aggiungere in modo rapido nuovi servizi.Sonoche l’azienda multinazionale indirizza con la propria offerta:. A seconda del posizionamento affianca i partner nel lorocon l’obiettivo di incrementarne il business, fornendo loro– una sorta di scatola degli attrezzi – da cui prendere gli elementi di loro interesse conLe piattaforme core offerte dal vendor sono(on premise o hosted) e(SaaS). Queste piattaforme consentono agli MSP diIn questo modo, gli MSP possono gestire e risolvere problemi di più ambienti attraverso. Quindi queste piattaforme crescono al passo delle esigenze dei clienti e offronoche va oltre l’antivirus,abbinato alla gestione delle password diConclude Dibartolo: “Un distributore come CIPS, per noi storico, rappresenta la nostra forza commerciale estesa, ma anche quella tecnica, come supporto di 1° livello. Un ruolo fondamentale per affiancare il rivenditore nel diventare un MSP, consulente per i suoi clienti”.illustrano leglobal company con uno team di oltre 2.000 persone a livello mondiale: “Dalla metà del 2018, Lancom e Rohde & Schwarz collaborano in modo intenso al fine di offrire in modo sinergico un’infrastruttura di rete affidabile – Wan, Lan, Wan - e sicurezza IT (soluzioni firewall) made in Germany”.L’offerta dell’azienda tedescaGli strumenti di rete Lancom, liberi da backdoor, diventano così più sicuri e garantiti con la gamma dei Lancom R&S Unified Firewalls di ultima generazione, in grado di offrire una tecnologia di sicurezza unificata moderna e soluzioni di cybersecurity a prova di futuro. Ne risulta un portafoglio diin cui l’integrazione degli Unified Firewalls nel Lancom Management Cloud fa sì che l’intera infrastruttura e le sue componenti di networking e sicurezza siano gestiti attraverso tutti i prodotti Lancom.“Un’offerta a disposizione dei partner alle prese con processi di trasformazione, il cui modo di fare business sta evolvendo. Per loro Lancom mette a disposizione un Partner Program che lo scorso ottobre ha visto il lancio del nuovo MSP Program”, concludono.In un mondo che mette al centro i dati,, nello specifico nell'ambitoCome racconta(nome noto nel mondo IT da oltre 20 anni, ndr), l’azienda risolve le sfide relative ai dati, quali laindipendentemente che i dati siano on premise o in cloud, strutturati o non strutturati.“E’ una soluzione automatizzata per i dati sensibili, in gradi di creare facilmente tassonomie personalizzabili e di effettuare una ricerca efficace dei dati utilizzando regole predefinite per l’dentificazione dei dati protetti da normative come GDPR, PCI DSS, HIPAA, …. Un’analisi basata sul concetto statistico garantisce una migliore comprensione dei modelli di informazioni sensibili specifici per l’azienda, attraverso l’elaborazione di parole composte e l’analisi statistica. L'alta precisione e l'indicizzazione riutilizzabile e incrementale rendono la soluzione, che funziona in modalità agentless senza interferire con il file system, una soluzione ideale per la Data Governace moderna", conclude Taglioretti.