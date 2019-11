S-Mart distribuisce 'sicurezza'

Focalizzazione sul rivenditore

I prodotti distribuiti

Nel nostro paese, oltre ai grandi e medi distributori IT, prosperano nell'area distributiva dell'information technology piccole realtà però focalizzate su una particolare tipologia di prodotti. Tra questeche è riuscita a ritagliarsi un proprio spazio grazie a prodotti molto interessanti accompagnati da un supporto competente e puntuale.L'incontro conè stata l'occasione per ripercorrere la storia di questa società, nata nel 2009. Bettoni ha sottolineato come... "Cipoiché siamo nati in una zona dove non esiste business, poiché Firenze è una città prevalentemente turistica dove le grandi aziende si possono contare sulle dita di una mano. Siamo nati come rivenditori, ci chiamavamo Network, e siamo diventati distributori solo nel 2009 poichè cercavamo delle soluzioni che non riuscivamo a trovare in commercio in Italia. Come primo vendor abbiamo scelto Norman, un marchio norvegese di software per la sicurezza e abbiamo assunto una persona esperta di telemarketing che ha iniziato a contattare i dealer. Nonostante non fosse esperta di tecnologia ha riscosso un grande successo arruolando in un anno ben 250 rivenditori".Buona parte del successo di S-Mart in realtà deriva dalla forte focalizzazione sul rivenditore, che desidera principalmente tre cose: la tutela del proprio operato, il supporto ai prodotti e un giusto guadagno.Parlando di tutela, Andrea Bettoni ha sottolineato che "Dopo aver venduto una licenza, il rivenditore è sicuro di ottenere un guadagno con gli aggiornamenti successivi. Questo grazie anche al nostro gestionale che tiene traccia del numero di serie di ogni licenza e successivo aggiornamento". Per quanto riguarda il supporto, tutti i marchi che distribuiamo offrono un ottimo servizio.Il reseller ha infatti bisogno di sapere che c'è qualcuno che lo aiuta a risolvere i problemi dei clienti. Parlando di margini, Andrea Bettoni ha puntualizzato che "Quasi tutti i prodotti che distribuiamo sono in esclusiva per l'Italia e questo ci consente di garantire al reseller un margine che può arrivare al 39%, percentuale impossibile da raggiungere se esistessero più distributori con una conseguente guerra dei prezzi. Di contro tutte le azioni di marketing e promozione rimangono a carico nostro". A oggi S-Mart ha duemila dealer registrati, dei quali circa 1.300 attivi.Parlando dei, Quick Heal è sicuramente quello più importante. Si tratta infatti di una suite di sicurezza sviluppata da un'azienda indiana quotata in borsa. Anche Dr.Web, un antivirus russo, fa parte del portafoglio dell'azienda, anche se non in esclusiva.Seqrite è invece per la protezione degli end point e dei dati mentre Strong Box e Xopero sono per il backup anche in cloud e Chimpa è un tool per il management e la sicurezza dei dati dei dispositivi mobile.Nel settore delle reti wireless nell'offerta del distributore è presente Tanaza, strumento per personalizzare il firmware dei sistemi Wi-Fi con lo scopo di potenziarne le funzionalità.S-Mart distribuisce anche soluzioni legate alla protezione dei dati personali, come Zerodati che garantisce la cancellazione totale dei file presenti nei dispositivi che vengono dismessi o sostituiti (come i vecchi PC o gli Hard Disk) e GDPRLab, un interessante applicativo che aiuta a gestire tutte le problematiche legate al GDPR.Da non dimenticare poi AWDoc per la gestione documentale, Accetto.cloud per dematerializzare il consenso al trattamento dei dati, Videosorveglianza, per seguire le direttive relative alle videocamere sui luoghi di lavoro e Fattura S-MART per la fatturazione elettronica.