Brightcove scelta per alimentare la strategia di marketing tramite video di Acquia

Brightcove (NASDAQ: BCOV), la società di tecnologia streaming più fidata al mondo, oggi ha annunciato l'ingresso di Acquia, il leader di esperienze digitali, nel suo portafoglio clienti. Integrando ...

La società di esperienze digitali sceglie la rinomata tecnologia streaming di Brightcove

BOSTON: Brightcove (NASDAQ: BCOV), la società di tecnologia streaming più fidata al mondo, oggi ha annunciato l'ingresso di Acquia, il leader di esperienze digitali, nel suo portafoglio clienti. Integrando la tecnologia e le soluzioni di Brightcove premiate con Emmy Award, Acquia sarà in grado di creare esperienze premium, che promuovono video per migliorare le strategie di marketing e utilizzare il potere del video per i suoi clienti.

“Il video digitale è uno strumento di coinvolgimento e conversione fondamentale per gli addetti al marketing. Per sfruttarne il potere al meglio, le aziende hanno bisogno di un collaboratore completo che possa aiutarli a gestire, stream e distribuire i loro video per servire i loro utenti su scala”, ha dichiarato Marc DeBevoise, CEO di Brightcove. “Siamo entusiasti del fatto che Acquia utilizzi la piattaforma innovativa e il know-how di Brightcove per offrire esperienze agli utenti potenziate da contenuti video che favoriscono il coinvolgimento, consentono la raccolta e l'analisi dei dati per guidare la loro strategia di mercato e alla fine promuovono conversioni e risultati”.

Media

Brightcove

Joseph J. Nuñez

jnunez@brightcove.com

Fonte: Business Wire