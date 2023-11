PSG Equity chiude il secondo fondo europeo a più di 2,6 miliardi di euro

PSG Equity ("PSG"), società leader nel settore del Growth Equity che collabora con aziende di software e servizi tecnologici in Europa, Nord America e Israele per accelerarne la crescita, ha annuncia...

Gli impegni finanziari per il secondo fondo superano significativamente le dimensioni di PSG Europe I, a seguito della forte domanda da parte di partner limitati sia nuovi che esistenti

L'attuale digitalizzazione dell'economia, in combinazione con la natura frammentata del mercato europeo, continua a presentare significative opportunità di investimento nel settore del software.

PSG ha uno dei più grandi team di investimento che si concentra esclusivamente sull'investimento in aziende di software B2B in fase di crescita; ha sostenuto più di 130 aziende e facilitato oltre 470 acquisizioni aggiuntive in Europa, Nord America e Israele.

LONDRA e BOSTON: PSG Equity ("PSG"), società leader nel settore del Growth Equity che collabora con aziende di software e servizi tecnologici in Europa, Nord America e Israele per accelerarne la crescita, ha annunciato oggi la chiusura definitiva di PSG Europe II ("PSGE II"), il secondo fondo della società focalizzato sull'Europa, con oltre 2,6 miliardi di euro di impegni.

PSGE II, uno dei più grandi fondi growth equity raccolti per investire esclusivamente in società europee di software, ha superato l'obiettivo iniziale di PSG. Il successo della raccolta riflette il forte sostegno ricevuto da investitori nuovi ed esistenti a livello globale, tra cui fondi pensione statali, fondi sovrani, family office e privati con patrimonio netto elevato. PSGE II supera abbondantemente le dimensioni del suo predecessore, PSG Europe I, che si è chiuso nel gennaio 2021 con oltre 1,3 miliardi di euro di fondi impegnati.

Peter Wilde, Presidente di PSG, ha detto, "Siamo grati per il sostegno che il nostro secondo fondo europeo ha ricevuto dai partner limitati di PSG, sia nuovi che esistenti. La forte domanda da parte di un gruppo di investitori globali diversificati e di alto livello dimostra l'attrazione che il mercato europeo ha per il software e la forza della piattaforma PSG e del nostro approccio agli investimenti, sia in Europa che in Nord America. Il successo della chiusura del nostro secondo fondo europeo consolida la nostra posizione come uno dei principali investitori europei di growth equity nel settore del software."

Opportunità di mercato: digitalizzazione dell'economia europea

L'Europa rappresenta il secondo mercato IT e di software a livello globale dopo il Nord America. Il segmento del software continua a essere uno di quelli in più rapida crescita nel mercato europeo dell'IT, trainato da innovazioni come l'IA generativa, e si prevede che raggiungerà i 309 miliardi di dollari entro il 2026. L'interessante mercato sottostante dell'Europa e la crescente attenzione degli investitori stanno determinando il recupero nell'ambito dei finanziamenti per le aziende tecnologiche europee rispetto agli Stati Uniti. Inoltre, in tutti i settori, i processi aziendali continuano a essere digitalizzati a un ritmo crescente, creando così un mercato in crescita per le aziende di software B2B.

PSG ritiene che il settore europeo del software sia altamente frammentato, con molti fornitori di soluzioni puntuali di alta qualità, spesso focalizzati su un'unica strategia o su un unico Paese. Questa dinamica di mercato presenta significative opportunità di investimento e di crescita per aziende come PSG, che possiedono competenze e relazioni locali in tutta Europa per supportare il deal sourcing, ampie capacità di supporto operativo e una lunga esperienza globale di crescita di aziende di software B2B sia organica che inorganica.

Mark Hastings, Chief Executive Officer di PSG, ha commentato: "Con PSGE II, saremo ben posizionati per capitalizzare ulteriormente le crescenti opportunità di investimento generate dalla digitalizzazione in corso dell'economia europea. Vediamo notevoli opportunità di investimento in quanto le aziende di tutte le dimensioni nei vari settori economici stanno adottando sempre più strumenti di digitalizzazione e automazione per migliorare il servizio clienti, aumentare la produttività e rendere più sicure le loro operazioni."

PSG: un investitore globale leader nel settore del software

Con quasi 200 professionisti in Europa, Nord America e Israele, PSG dispone di uno dei più grandi team globali focalizzati esclusivamente sull'investimento in società di software B2B in fase di crescita ed è uno degli investitori più attivi del settore in Europa. Il successo dell'azienda è stato in parte determinato dalla sua capacità di sfruttare l'infrastruttura globale di sourcing, operazioni e funzioni aziendali, pur garantendo una presenza locale e la conoscenza dei mercati in cui investe.

La strategia di investimento di PSG si concentra sulla scalata di società di software di un singolo Paese e di un singolo prodotto, attraverso una crescita organica e inorganica, fino a farle diventare campioni paneuropei multinazionali e multiprodotto su più mercati, sostenendo le ambizioni di crescita globale delle società in portafoglio. Date le sue origini, le sue risorse e il suo track record negli Stati Uniti, PSG può essere un forte partner di supporto per consentire l'espansione del mercato in Nord America.

Dany Rammal, amministratore delegato e responsabile per l'Europa di PSG, ha aggiunto, "L'enorme crescita che abbiamo registrato in Europa sin dalla nostra nascita è una testimonianza del successo della nostra strategia di investimento e della qualità e profondità del nostro team in crescita. Le nostre competenze transfrontaliere in materia di fusioni e acquisizioni, le conoscenze e le relazioni locali e il supporto operativo che siamo in grado di fornire ai team di gestione ci rendono il partner ideale per i fondatori ambiziosi e innovativi che desiderano creare campioni paneuropei del software ed espandersi a livello internazionale, anche in Nord America. Sfrutteremo la nostra esperienza globale nel software per accelerare gli investimenti in aziende innovative che utilizzano tecnologie all'avanguardia come l'IA generativa, per guidare la crescita e l'automazione nei settori della cybersecurity, del fintech, dei pagamenti, dell'ERP e del CRM verticalizzati e della gestione della forza lavoro, tra gli altri".

Il team europeo di PSG, costituito nel 2019 e composto da 57 professionisti, ha sede a Londra e altri uffici a Parigi e Madrid. Ad oggi, PSG ha effettuato 22 investimenti in piattaforme in Europa con le acquisizioni di Hostaway, Artur'in, Billwerk+, Hornetsecurity, Imaweb, Mapal Group, Nalanda Global, N2F, Nomentia, Powens, Rapid Data, Rodeo, Sellsy, Sesame, Signaturit, Skeepers, Sport Alliance, Tellent, Visualfabriq, Whoz, Zenchef e ZeroNorth, e ha gestito oltre 60 acquisizioni aggiuntive con operazioni in 15 Paesi europei.

Informazioni su PSG Equity

PSG Equity ("PSG") è una società di growth equity che collabora con aziende di software e di servizi tecnologici per aiutarle a gestire una crescita trasformativa, a capitalizzare le opportunità strategiche e a costruire team forti. Avendo sostenuto più di 130 aziende e gestito più di 470 acquisizioni aggiuntive, PSG porta con sé un'ampia esperienza negli investimenti, una profonda competenza nel settore del software e della tecnologia e un fermo impegno a collaborare con i team di gestione. Fondata nel 2014, PSG opera negli uffici di Boston, Kansas City, Londra, Parigi, Madrid e Tel Aviv. Per saperne di più su PSG, visitare www.psgequity.com.

