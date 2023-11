Shufti Pro riconosciuta da Gartner® come "Sample Vendor" per la verifica dell'identità nell'Hype Cycle™ for Digital Identity 2023

Shufti Pro è stata riconosciuta da Gartner come "Sample Vendor" nell'Hype Cycle for Digital Identity 2023, pubblicato il 26 luglio 2023. Gli utenti possono leggere e scaricare il report, disponibile ...

L'Hype Cycle™ for Digital Identity 2023 di Gartner® ha fatto luce sulle tecnologie emergenti che incrementeranno l’efficienza delle aziende e dei leader dell’innovazione.

LONDRA: Shufti Pro è stata riconosciuta da Gartner come "Sample Vendor" nell'Hype Cycle for Digital Identity 2023, pubblicato il 26 luglio 2023. Gli utenti possono leggere e scaricare il report, disponibile solo per gli abbonati Gartner®.

Shufti Pro è menzionata in fondo alla pagina 59, tra gli altri “Sample Vendor”.

“Forniamo soluzioni IDV innovative alle imprese di tutto il mondo dal 2017 e continuiamo a migliorarci sfruttando i più recenti progressi tecnologici e adottando rigorose politiche sulla sicurezza dei dati,” ha dichiarato Victor Fredung, CEO di Shufti Pro.

