NEONEX e Fabasoft Approve supportano KSB nel percorso verso la fabbrica digitale

La società di consulenza gestionale NEONEX e la software house Fabasoft Approve stanno supportando KSB, leader mondiale nella produzione di valvole e pompe, nel suo percorso di trasformazione digital...

Partner nella riuscita digitalizzazione per Industria 4.0

LINZ, Austria: La società di consulenza gestionale NEONEX e la software house Fabasoft Approve stanno supportando KSB, leader mondiale nella produzione di valvole e pompe, nel suo percorso di trasformazione digitale. Per servire i clienti in modo ottimale, lo stabilimento pilota di Pegnitz, in Germania, sta utilizzando vari casi d’uso relativi alla digitalizzazione per dare impulso alla trasformazione in una fabbrica intelligente. Uno dei risultati della riuscita collaborazione è l’automazione delle procedure di documentazione, che ogni anno può fare risparmiare 7.700 ore di manodopera presso lo stabilimento.

KSB doveva far fronte al compito di identificare e prioritizzare le procedure aziendali più importanti e avviarne la trasformazione, eseguito grazie al supporto di NEONEX, mentre Fabasoft Approve è stata incaricata della digitalizzazione della gestione della documentazione (controllo digitale dei fornitori, della qualità e della documentazione dei clienti) nel gruppo.

Networking lungo la catena di valore

Il problema consisteva nel rendere le procedure amministrative, che sia i partecipanti interni che quelli esterni alla catena di valore KSB gestivano con una quantità enorme di attività manuali, più trasparenti ed efficienti oltre ad automatizzarle parzialmente.

“Grazie ai servizi di consulenza forniti da NEONEX e al suo know-how nella progettazione delle procedure e delle strutture di dati con un focus sull’efficienza ed efficacia, è stato possibile trasformare i casi d’uso in flussi di lavoro digitali in un breve periodo di tempo. Le risorse così risparmiate sono ora disponibili presso KSB per altre attività che aggiungono valore”, spiega Andreas Dangl, Direttore generale Fabasoft Approve GmbH.

Fabbriche intelligenti in tutto il mondo

Poiché sin dall’inizio l’obiettivo di KSB era una trasformazione olistica e digitale a livello globale, NEONEX ha coinvolto tutti gli stakeholder nel processo fin dalle primissime fasi attraverso una coordinazione intrastabilimento. Questo coinvolgimento è un fattore importante ai fini di un lancio internazionale coronato dal successo. “Inoltre, è di grande aiuto che gli specialisti Fabasoft Approve hanno vaste competenze, sono orientati alle soluzioni e pragmatici – sempre con l’obiettivo di attuare le migliori procedure per KSB. Fabasoft Approve è un partner capace e affidabile per un’implementazione rapida ed efficace di questi casi d’uso”, aggiunge Jochen Leppert, Senior Partner presso NEONEX.

Ulteriori informazioni sono reperibili nel caso di studio “NEONEX e Fabasoft Approve: KSB | Trasformazione verso la fabbrica digitale”

Informazioni su NEONEX

NEONEX è una società di consulenza gestionale orientata all’implementazione con l’obiettivo di migliorare olisticamente la performance di aziende manifatturiere attraverso la digitalizzazione e l'automazione di fabbriche e catene di fornitura, assicurandone così la competitività. Oltre allo sviluppo ottimale di procedure collegate in rete, un fattore di successo è l’utilizzo della sua lunga esperienza per supportare e garantire il necessario processo di cambiamento presso le sedi dei clienti.

Informazioni su KSB

Con un fatturato annuo pari a circa 2,6 miliardi di euro, il gruppo KSB è uno dei principali produttori di pompe e valvole di alta qualità e di sistemi correlati, ed è presente in tutti i continenti con una rete di imprese di vendita e distribuzione, stabilimenti di produzione e centri di manutenzione. KSB conta oltre 15.000 dipendenti.

Informazioni su Fabasoft Approve

Fabasoft Approve GmbH è una software house europea impegnata nella digitalizzazione della gestione e trasmissione di documentazione e dati tecnici nel settore industriale, con un focus su casi d’uso relativi a queste attività. Numerose importanti multinazionali contano sul prodotto Approve in Fabasoft PROCECO come una “singola fonte di verità” nella loro strategia di digitalizzazione. Fabasoft Approve GmbH è un’impresa del gruppo Fabasoft, con un fatturato totale di circa 69 milioni di euro nell’anno finanziario 2022/2023 e 451 dipendenti alla data del reporting.

Per maggiori informazioni visitare la Sala stampa Fabasoft Approve, www.fabasoft.com/approve o seguirci su LinkedIn e su Twitter @Fabasoft.

Fabasoft Approve

Sandra Hofmann

Tel.: +43/732/606162-0

E-mail: sandra.hofmann@fabasoft.com

Fonte: Business Wire