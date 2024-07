Conduent Transportation Lancia il nuovo sistema EMV Contactless Open Payment nella rete di Trasporto Pubblico di Venezia

Conduent Transportation, fornitore globale di soluzioni di smart mobility e divisione di business di Conduent Incorporated (Nasdaq: CNDT), oggi annuncia il lancio di un sistema contactless e open paym...

MILANO & FLORHAM PARK, N.J.: Conduent Transportation, fornitore globale di soluzioni di smart mobility e divisione di business di Conduent Incorporated (Nasdaq: CNDT), oggi annuncia il lancio di un sistema contactless e open payment per la rete di trasporto di Venezia gestita da Azienda Veneziana della Mobilità (AVM).

Il nuovo sistema EMV (Europay, Mastercard e Visa) contactless open payment permette ai viaggiatori di pagare con carte di credito e di debito e offre un accesso agevolato al servizio di trasporto pubblico di AVM nell’area metropolitana di Venezia così come ai servizi di mobilità integrata nell’area urbana. Per di più, il sistema Conduent dà ai passeggeri la possibilità di avvalersi di dispositivi abilitati NFC come smartphone e smartwatch con digital wallet.

A supporto del progetto di modernizzazione dei trasporti di AVM, Conduent ha fornito oltre 2.200 validatrici, le quali consentono di pagare titoli di viaggio validi per la flotta veneziana di 149 imbarcazioni (vaporetti, motoscafi e traghetti), più di 150 pontili, 540 autobus, 20 tram e due People Mover. Le validatrici presentano un unico punto di validazione non solo per le carte di credito e di debito ma per tutti i supporti, come le tessere Venezia Unica e i biglietti elettronici. Circa 180 milioni di passeggeri ogni anno usufruiscono della rete di trasporto pubblico di Venezia.

Oltre a ciò, il sistema permette ad AVM di offrire per la prima volta una tariffazione basata sulla logica best fare e garantire che ai clienti venga applicata sempre la tariffa economicamente più vantaggiosa per gli spostamenti intrapresi ogni giorno.

“Sono stati mesi intensi di lavoro che hanno tradotto l’intuizione, prima nel suo genere, della concessione del servizio di vendita tramite tecnologia EMV nella realtà che oggi presentiamo al pubblico nella completezza della rete di trasporto gestita da AVM” dichiara il Direttore Generale del Gruppo AVM, Giovanni Seno. “Ringrazio tutti i settori aziendali che si sono impegnati per raggiungere questo importante risultato, mettendo professionalità, competenza e voglia di migliorare nel loro lavoro quotidiano. Abbiamo progressivamente migliorato l’esperienza-cliente delle nuove validatrici (anche in base alle segnalazioni pervenute) e ci affacciamo alla stagione estiva con un’innovazione che ha enormi potenzialità, tanto in termini di penetrazione di mercato quanto in termini di impatto sull’organizzazione aziendale. Abbiamo appena festeggiato un anno di Whatsapp ticketing con importanti risultati e ci aspettiamo molto dall’EMV. Stiamo portando avanti un concetto inclusivo di innovazione, anche in considerazione delle caratteristiche della nostra clientela e dell’elevato numero di abbonati.”

“Conduent è onorata di far parte del programma di modernizzazione di AVM che ha l’obiettivo di migliorare e ottimizzare il servizio di trasporto e l'esperienza di viaggio dei passeggeri” dichiara Marco Moretti, Amministratore Delegato di Conduent Italia. “I sistemi contactless ed open payment di Conduent, presenti in tutto il mondo, potenziano i servizi di trasporto a beneficio dei passeggeri.”

Con Venezia, Conduent ha ulteriormente ampliato la diffusione dei sistemi di pagamento contactless EMV in Veneto, dopo aver lanciato lo stesso servizio a Belluno e Verona. Conduent ha inoltre distribuito sistemi contactless open payment in molte città della Lombardia e in Liguria.

Conduent Transportation ed Elavon, con la collaborazione di Visa, sono state selezionate da AVM a dicembre 2022 per fornire un sistema di pagamento EMV nella rete di trasporto pubblico.

Conduent Transportation è un fornitore leader di soluzioni di mobilità semplificate e per volumi elevati, che spaziano dai sistemi di bigliettazione ai sistemi di riscossione dei pedaggi autostradali e ai sistemi avanzati di trasporto che potenziano i servizi forniti dagli operatori di trasporto a beneficio dei cittadini. L'azienda supporta i clienti del settore dei trasporti da oltre 50 anni e opera in oltre 20 paesi.

