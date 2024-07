Manhattan celebra i precursori della logistica di distribuzione

MILANO: Manhattan Associates Inc. (NASDAQ: MANH) ha annunciato oggi i vincitori dei premi Spotlight on Innovation di quest'anno. Presentati in occasione dell'evento annuale dell'azienda dedicato ai clienti, Momentum 2024, questi prestigiosi riconoscimenti premiano le aziende che hanno ampliato il proprio business, migliorato l'esperienza del cliente e sono state pioniere di cambiamenti nei loro settori grazie all'uso strategico delle soluzioni commerciali per la supply chain di Manhattan. "Manhattan è in costante innovazione e si impegna a fornire soluzioni leader del settore che aiutino i migliori marchi del mondo a offrire le esperienze di acquisto uniche ed eccezionali che i consumatori si aspettano", ha dichiarato Bob Howell, vicepresidente esecutivo di Manhattan Associates. "Siamo orgogliosi di riconoscere queste aziende che sono all'avanguardia nella logistica della distribuzione". Partecipa agli ItalianSecurityAwards 2024 ed esprimi il tuo voto premiando le soluzioni di cybersecurity che reputi più innovative I vincitori sono stati: Migliore esperienza del cliente nel settore retail - Victoria's Secret per aver costruito una cultura dedicata ai propri clienti e all'innovazione continua. Offrono un'eccezionale esperienza di acquisto omnichannel con servizi come l'evasione degli ordini internazionali, l'acquisto online con ritiro in negozio (BOPIS), la spedizione dal negozio, la consegna in giornata, un programma di fidelizzazione e un programma di prova a domicilio con la possibilità di tenere o restituire.

