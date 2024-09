Il 47% degli acquirenti preferisce comprare regali presso rivenditori di piccole dimensioni o in crescita

La stagione di punta rappresenta un'enorme opportunità per i rivenditori online in crescita di aumentare i ricavi e conquistare nuovi clienti. Ma troppi stanno lottando per tenere il passo con le asp...

LONDRA: La stagione di punta rappresenta un'enorme opportunità per i rivenditori online in crescita di aumentare i ricavi e conquistare nuovi clienti. Ma troppi stanno lottando per tenere il passo con le aspettative più alte riguardo all'esperienza clienti, avverte nShift, leader globale nella gestione delle consegne e dell'esperienza (DMXM).

Gli acquirenti continuano a spendere online e desiderano sostenere le aziende di e-commerce in crescita oltre agli attori leader. Il 47% delle persone preferisce acquistare regali da attività più piccole.1 Con il periodo di punta - che comprende il Black Friday, il Cyber Monday e lo shopping natalizio - alle porte, i rivenditori online in crescita hanno l'opportunità di rivendicare la loro quota di maggiore spesa dei consumatori. Tuttavia, poiché le persone continuano ad aspettarsi di più dall'esperienza di acquisto, i rivenditori possono avere problemi a tenere il passo.

nShift ha pubblicato un elenco di cinque modi in cui le aziende di e-commerce in crescita possono ottenere il massimo dal periodo di punta:

Crescere per soddisfare la domanda – i consumatori non tollerano ritardi nelle consegne. I rivenditori devono assicurarsi di avere una capacità di consegna in grado di far fronte ai periodi più intensi. Ciò significa in genere ricorrere a più società di corrieri.

Fornire la giusta gamma di opzioni di consegna – per molti acquirenti la velocità è fondamentale. Altri potrebbero preferire un'attesa più lunga a fronte di una consegna più economica. Offrire diverse opzioni di consegna al momento del checkout può aumentare le conversioni del 20%.

Comunicare durante l'intero processo di consegna – gli acquirenti si aspettano di ricevere con regolarità aggiornamenti sullo stato delle consegne. Poiché è più probabile che leggano queste comunicazioni rispetto ad altri messaggi del rivenditore, esse rappresentano un'ottima opportunità per inserire dei suggerimenti sui prodotti o per cercare di fidelizzare i clienti al marchio.

Illustrare con chiarezza il processo di restituzione – se non è chiaro il modo in cui si può restituire un prodotto, molti consumatori semplicemente non faranno clic sul pulsante di acquisto. Un'interfaccia digitale intuitiva per i resi può facilitare la conversione dei resi in cambi, proteggendo i ricavi del rivenditore

Creare un ultimo miglio più verde – gli acquirenti desiderano acquistare da brand che condividono i loro valori ambientali. Fornire opzioni di consegna a basse emissioni al momento del checkout può aumentare le conversioni e fidelizzare i consumatori etici

Mattias Gredenhag, CTO di nShift, ha dichiarato: "Creare l'esperienza cliente richiesta dagli acquirenti richiede la gestione di un processo di consegna e post-acquisto sofisticato e coeso. Troppo spesso le aziende di e-commerce in crescita temono di non disporre della capacità di gestire una serie di processi apparentemente così complicati.

"Le soluzioni DMXM di nShift offrono ai rivenditori in crescita la possibilità di creare un'eccezionale esperienza di consegna coesa in modo semplice. Dal checkout ai resi, le aziende possono gestire ogni aspetto del processo da un'unica piattaforma, assicurando un'esperienza cliente completa".

DMXM consente ai rivenditori di offrire un'esperienza eccezionale ai clienti e di aumentare l'efficienza operativa. Consente in particolare ai rivenditori di:

Crescere oltre i loro limiti – con una libreria di oltre 1000 vettori, nShift consente ai rivenditori di espandersi a livello internazionale e di offrire più opzioni di consegna ai clienti al momento del checkout. In tal modo si aumentano i tassi di conversione.

– con una libreria di oltre 1000 vettori, nShift consente ai rivenditori di espandersi a livello internazionale e di offrire più opzioni di consegna ai clienti al momento del checkout. In tal modo si aumentano i tassi di conversione. Connettersi a ogni fase del percorso del cliente – offrendo le giuste opzioni di consegna al momento del checkout (comprese le popolari consegne a emissioni zero e quelle con ritiro e consegna a domicilio), un'esperienza di tracciamento superiore e resi semplici. In questo modo si ottimizza la fidelizzazione dei clienti.

– offrendo le giuste opzioni di consegna al momento del checkout (comprese le popolari consegne a emissioni zero e quelle con ritiro e consegna a domicilio), un'esperienza di tracciamento superiore e resi semplici. In questo modo si ottimizza la fidelizzazione dei clienti. Abilitare un commercio elettronico a prova di dati – integrando dati dei trasportatori, della logistica e di altri sistemi aziendali. DMXM riunisce queste informazioni, aiutando i rivenditori ad affinare le informazioni sui clienti e ad abbattere i silos interni. Genera efficienza operativa.

– integrando dati dei trasportatori, della logistica e di altri sistemi aziendali. DMXM riunisce queste informazioni, aiutando i rivenditori ad affinare le informazioni sui clienti e ad abbattere i silos interni. Genera efficienza operativa. Offrire prestazioni superiori rispetto alla concorrenza – sia coinvolgendo i clienti in nuovi modi o aumentando la produttività delle consegne e dei team di evasione degli ordini. nShift investe cinque volte di più in ricerca e sviluppo rispetto ai suoi principali concorrenti. Questo aiuta i retailer rimanere in prima linea rispetto alla concorrenza.

Informazioni su nShift

La piattaforma di gestione dell'esperienza e delle consegne DMXM di nShift dà impulso al successo nel commercio elettronico. Per crescere oltre i limiti grazie all'innovazione costante e alla rete di imprese di trasporto più grande al mondo. Per fidelizzare i clienti con strumenti completi che ne migliorano l'esperienza. Per unificare i dati in informazioni approfondite utilizzabili che collegano e ottimizzano i processi. nShift consente di fare della consegna il collegamento essenziale tra il brand e i clienti.

