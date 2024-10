Lattice annuncia i nomi dei relatori alla conferenza degli sviluppatori

Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC), leader nel settore dei dispositivi programmabili a basso consumo di potenza, oggi ha annunciato il programma completo e i nomi dei relatori che saranno presenti a...

HILLSBORO, Oregon: Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC), leader nel settore dei dispositivi programmabili a basso consumo di potenza, oggi ha annunciato il programma completo e i nomi dei relatori che saranno presenti alla Lattice Developers Conference che si svolgerà il 10 e 11 dicembre 2024. Nel corso dell’evento, che si terrà in modalità ibrida, sarà possibile seguire interventi di apertura ricchi di informazioni preziose da parte di Dell, Microsoft, SICK e Teledyne FLIR, dinamiche sessioni di breakout con Lattice e altri esperti del settore nonché una vasta serie di demo sulla tecnologia degli FPGA. Insieme, partner nell’ecosistema e leader del settore esploreranno tecniche all’avanguardia e i vantaggi di soluzioni FPGA a bassa potenza per applicazioni di IA all’edge, sicurezza, connettività avanzata e altre ancora.

Oltre 25 interventi di apertura e sessioni di breakout da parte di Lattice e altri leader del settore che si focalizzeranno sulle più recenti tendenze, opportunità e soluzioni hardware e software programmabili riguardanti l’IA all’edge, la sicurezza, la connettività avanzata e altro ancora.

da parte di Lattice e altri leader del settore che si focalizzeranno sulle più recenti tendenze, opportunità e soluzioni hardware e software programmabili riguardanti l’IA all’edge, la sicurezza, la connettività avanzata e altro ancora. Oltre 40 presentazioni di relatori ospiti con Lattice ed esperti di tecnologia da vari settori che saranno focalizzate sui vantaggi degli FPGA a bassa potenza, della progettazione con tecnologie tradizionali ed emergenti e di applicazioni in molteplici settori – industriale, automotive, trasmissione dati, computing e consumer.

con Lattice ed esperti di tecnologia da vari settori che saranno focalizzate sui vantaggi degli FPGA a bassa potenza, della progettazione con tecnologie tradizionali ed emergenti e di applicazioni in molteplici settori – industriale, automotive, trasmissione dati, computing e consumer. Oltre 75 demo sulla tecnologia da parte di Lattice e più di 30 partner e clienti nell’ecosistema degli FPGA per applicazioni di IA all’edge, automazione e robotica, sicurezza dei data center, ADAS, telecomunicazioni e altro ancora.

Maggiori informazioni sull’evento sono disponibili nel nuovo blog Lattice e sul portale di registrazione alla Lattice Developers Conference.

Informazioni su Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC) è il leader nelle soluzioni di programmazione a bassa potenza. Risolviamo i problemi dei clienti in tutta la rete, dall'edge al cloud e nei mercati in crescita delle comunicazioni, dell'informatica, dell'industria, degli autoveicoli e dei prodotti di largo consumo. La nostra tecnologia, le storiche relazioni commerciali e l'impegno per un supporto di livello mondiale consentono ai nostri clienti di sfruttare rapidamente e facilmente tutte le loro capacità innovative per creare un mondo intelligente, sicuro e connesso.

Per ulteriori informazioni su Lattice visitare il sito www.latticesemi.com. Inoltre è possibile seguirci su LinkedIn, X, Facebook, YouTube, WeChat o Weibo.

Lattice Semiconductor Corporation, Lattice Semiconductor (e design) e le denominazioni di prodotti specifici sono marchi registrati o marchi di Lattice Semiconductor Corporation o delle sue controllate negli Stati Uniti e/o in altri paesi. L'uso del termine "partner" non implica una partnership legale tra Lattice e qualsiasi altra entità.

INFORMATIVA GENERALE: i nomi di altri prodotti utilizzati in questa pubblicazione hanno solo uno scopo identificativo e possono essere marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari.

Fonte: Business Wire