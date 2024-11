Ottenere dati approfonditi commerciali con SIX e Syntax

SIX, la società svizzera specializzata in dati finanziari globali, annuncia la sigla di una partnership con Syntax, una delle principali imprese nel settore delle tecnologie e dati finanziari innovat...

ZURIGO e NEW YORK: SIX, la società svizzera specializzata in dati finanziari globali, annuncia la sigla di una partnership con Syntax, una delle principali imprese nel settore delle tecnologie e dati finanziari innovativi. A partire da oggi, i clienti SIX possono accedere alle classificazioni aziendali multisettoriali Syntax, che offrono informazioni preziose sui complessi modelli commerciali di migliaia di aziende di tutto il mondo.

Analisi finanziaria potenziata

Grazie alle classificazioni all’avanguardia Syntax, SIX ora offre dati dettagliati per settore di linee di prodotti e ricavi, rispecchiando la natura sfaccettata delle aziende moderne. Questi dati avanzati, protetti da 21 brevetti, riguardano oltre 7.000 imprese in tutto il mondo e includono dati storici su oltre 11.000 aziende. L’approccio standardizzato di Syntax trasforma una vasta gamma di relazioni aziendali in un linguaggio unificato, consentendo confronti precisi e analisi approfondite.

Fonte: Business Wire