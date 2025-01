DeepGreenX e Sente Ventures annunciano un accordo quadro per un programma di investimento in infrastrutture verdi da 25 miliardi di dollari

DeepGreenX Group Inc. ("DeepGreenX", "DXG" o l'"Azienda"), un'azienda di energia verde e tecnologia predisposta all'intelligenza artificiale, e Sente Ventures ("Sente"), hanno annunciato oggi la sotto...

Il programma ha come obiettivo soluzioni innovative di energia verde, smart grid e microenergia per i centri di calcolo avanzati di tutto il mondo

LONDRA e NEW YORK: DeepGreenX Group Inc. ("DeepGreenX", "DXG" o l'"Azienda"), un'azienda di energia verde e tecnologia predisposta all'intelligenza artificiale, e Sente Ventures ("Sente"), hanno annunciato oggi la sottoscrizione di un accordo quadro per la creazione di un programma quinquennale di investimenti strategici da 25 miliardi di dollari (il "Programma") per le aziende che forniscono soluzioni per la generazione di energia pulita, le reti virtuali, l'accumulo a batteria, l'energia dei microreattori, l'infrastruttura dei data center e che abilitano tecnologie a supporto dei data center e degli hub di calcolo.

Ai sensi dell'accordo quadro, DeepGreenX e Sente utilizzeranno il Programma per acquisire clienti per la sostenibilità e soluzioni di tecnologia avanzata per la piattaforma di monetizzazione dei dati alimentata dall'IA di DeepGreenX, incrementando notevolmente la loro redditività rispetto ai programmi di investimento verde tradizionali.

Fonte: Business Wire