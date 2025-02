La Digital Cooperation Organization conclude la 4a Assemblea Generale con l'approvazione dell'Agenda 2025-2028 per promuovere la maturità digitale

La Digital Cooperation Organization (DCO), un'organizzazione multilaterale globale impegnata a favorire la prosperità digitale per tutti accelerando la crescita inclusiva dell'economia digitale, ha c...

AMMAN, Giordania: La Digital Cooperation Organization (DCO), un'organizzazione multilaterale globale impegnata a favorire la prosperità digitale per tutti accelerando la crescita inclusiva dell'economia digitale, ha concluso la sua quarta Assemblea Generale annuale in Giordania il 19 febbraio 2025, lanciando nuove iniziative di cooperazione digitale volte a ridurre il divario digitale globale e approvando l'Agenda 2025-2028 della DCO che promuoverà la maturità digitale in tutti gli Stati membri.

Nella Dichiarazione dell'Assemblea Generale, i 16 Stati membri della DCO hanno riaffermato il proprio impegno a costruire un'economia digitale inclusiva, antropocentrica e sostenibile. Hanno inoltre accolto con favore la decisione di ampliare l'adesione alla DCO attraverso l'istituzione del meccanismo di adesione associata e l'attuazione dell'iniziativa WE-Elevate.

Gli Stati membri della DCO hanno inoltre approvato le seguenti iniziative transfrontaliere: lo standard di eccellenza per l'imprenditorialità e l'innovazione della DCO, il meccanismo di interoperabilità della DCO per i flussi di dati transfrontalieri, le clausole contrattuali modello della DCO, l'AI Ethics Evaluator, l'AI Readiness Toolkit, il quadro per il rafforzamento delle agende nazionali per la lotta alla disinformazione online, l'istituzione di un comitato ministeriale presieduto dal Kuwait e il quadro per la gestione dei rifiuti elettronici.

Questi si basano su iniziative di successo approvate in occasione del primo Forum internazionale sulla cooperazione digitale (International Digital Cooperation Forum, IDCF) tenutosi a margine dell'Assemblea, tra cui il Quadro per la gestione transfrontaliera dei rifiuti elettronici, lo Strumento per una politica di governance responsabile dell'IA e il Toolkit per la preparazione all'IA.

Gli Stati membri hanno inoltre adottato il DCO Model Startup Act, i DCO Data Privacy Principles, i DCO Principles for Ethical AI, i DCO Intent on Safe Digital Space for Children e la DCO Intent on Digital Intellectual Property (IP) Protection.

A margine dell'Assemblea, sono stati firmati dei memorandum d'intesa tra la DCO e la Fondazione Mohammed Bin Salman (MISK), HP Inc., l'Agenzia per la cooperazione e lo sviluppo economico, e tra il Sultanato dell'Oman e 500 Global. È stato inoltre firmato un documento di intenti tra la DCO e l'Ufficio delle Nazioni Unite per la cooperazione Sud-Sud (United Nations Office for South-South Cooperation, UNOSSC).

Inoltre, è stata approvata l'Agenda quadriennale 2025-2028, che fornisce una chiara direzione per le iniziative che guidano la crescita trasformativa, assicurando che siamo preparati ad avere successo collettivamente attraverso il potere delle azioni multilaterali in un mondo sempre più interconnesso e guidato dalla tecnologia.

È stata anche approvata l'attribuzione della presidenza del Consiglio della DCO per il 2026 alla Repubblica islamica del Pakistan. Inoltre, il Consiglio ha annunciato la composizione del Comitato esecutivo per il 2025, che sarà presieduto dal Regno dell'Arabia Saudita e comprenderà i seguenti Stati membri: il Regno hascemita di Giordania, lo Stato del Kuwait, la Repubblica islamica del Pakistan, la Repubblica di Cipro, il Regno del Marocco e il Sultanato dell'Oman.

Il ministro giordano dell'economia e dell'imprenditoria digitale e presidente del Consiglio dell'Organizzazione per la cooperazione digitale (DCO), l'ingegnere Sami Smeirat, ha dichiarato che è un grande onore per la Giordania ospitare la 4ª Assemblea generale dell'Organizzazione per la cooperazione digitale, che rappresenta una pietra miliare significativa nel promuovere la cooperazione digitale tra gli Stati membri. Ha sottolineato che attraverso la presidenza dell'organizzazione da parte della Giordania nel 2024, il paese ha dimostrato la sua capacità di guidare gli sforzi globali verso la costruzione di un'economia digitale inclusiva e sostenibile, incentrata sull'essere umano e al servizio di tutti, senza eccezioni.

Smeirat ha aggiunto: "Nel corso di quest'anno, abbiamo lanciato iniziative ambiziose, rafforzato i partenariati pubblico-privato e gettato solide basi per la valorizzazione dei giovani e delle donne nel settore tecnologico."

"Oggi, mentre consegniamo la presidenza ai nostri fratelli nello Stato del Kuwait, riaffermiamo l'impegno della Giordania a rimanere un partner attivo nel raggiungimento degli obiettivi dell'organizzazione. Non vediamo l'ora di dare seguito ai nostri sforzi congiunti per realizzare la nostra visione condivisa: un mondo digitale caratterizzato da prosperità ed equità per tutti."

Deemah AlYahya, Segretario generale della DCO, ha dichiarato: "A nome del Segretariato della DCO, esprimo il nostro apprezzamento al Regno hascemita di Giordania e la nostra più profonda gratitudine a Sua Eccellenza Sami Smeirat e al Consiglio degli Stati membri, per la loro guida e l'incrollabile sostegno fornito durante tutto l'anno.

L'Assemblea Generale ha evidenziato quattro anni di progressi per DCO, dimostrando il nostro impegno a unire i governi, il settore privato e la società civile per discutere sullo stato dell'economia digitale e sulle sfide comuni per raggiungere una prosperità digitale globale inclusiva e sostenibile."

Il Segretario generale ha sottolineato le imminenti ambizioni della DCO, aggiungendo: "Sebbene abbiamo raggiunto molti traguardi negli ultimi quattro anni, c'è ancora molto lavoro da fare per guidare la crescita economica digitale per tutti. La nostra Agenda 2025-2028 segna l'inizio di una nuova era digitale per la DCO. La collaborazione globale sarà essenziale per raggiungere uno sviluppo inclusivo e sostenibile, a beneficio di oltre 800 milioni di persone nei nostri 16 Stati membri e per plasmare un futuro migliore per le generazioni a venire."

Presieduta da Sua Eccellenza Sami Smeirat, presidente del Consiglio DCO per la collaborazione digitale e ministro giordano dell'economia e dell'imprenditoria digitale, l'Assemblea generale ha visto il passaggio della presidenza del Consiglio della DCO per il 2025 dalla Giordania allo Stato del Kuwait, dove la prossima Assemblea Generale della DCO avrà luogo nel mese di febbraio 2026. La 5a AG discuterà l'impatto delle iniziative congiunte in linea con l'Agenda quadriennale 2025-2028.

Omar Saud Al-Omar, Ministro di Stato per gli Affari della Comunicazione, Kuwait, ha dichiarato: "Lo Stato del Kuwait è onorato dell'elezione alla Presidenza della DCO. Non vediamo l'ora di dare il nostro contributo, anche guidando le iniziative per combattere la disinformazione online presiedendo un comitato ministeriale che supervisionerà l'attuazione del quadro per il rafforzamento delle agende nazionali per contrastare la disinformazione online."

"La nostra presidenza arriva in un momento cruciale per la DCO, con l'Agenda 2025-2028 che definisce un piano per i prossimi quattro anni. Siamo pronti a condividere le nostre competenze in modo che tutte le nazioni abbiano l'opportunità di prosperare nell'economia digitale. Il Kuwait ribadisce inoltre il suo impegno a sostenere la trasformazione digitale dando seguito a iniziative e progetti che migliorano l'economia digitale e incoraggiano l'innovazione e l'imprenditorialità digitale, contribuendo così a responsabilizzare le società e a raggiungere uno sviluppo sostenibile basato sulla tecnologia."

