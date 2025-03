Capcom annuncia una collaborazione con Esports World Cup!

- La Capcom Cup 11 si è svolta per la prima volta in Giappone, attirando 14.000 partecipanti e oltre 10 milioni di spettatori - OSAKA, Giappone: Capcom Co., Ltd. (TOKYO:9697) (Capcom) oggi ha annunciato una collaborazione triennale con la Esports World Cup (EWC), l'evento della Esports World Cup Foundation che si è svolto in Arabia Saudita nell'ambito dell'iniziativa di esport dell'azienda. Nell'ambito di un progetto nazionale in Arabia Saudita, la prima EWC dell'anno scorso ha riunito 1.500 giocatori di spicco e 200 club da 100 Paesi, influenzando notevolmente la scena agonistica globale degli esport. Nel primo anno di partnership con EWC, che si svolgerà quest'estate a Riyadh, in Arabia Saudita, i giocatori delle tre gare ufficiali mondiali di Capcom: Capcom Pro Tour, il suo torneo di campionato Capcom Cup e la Street Fighter League, che si svolge in tre regioni di tutto il mondo, acquisteranno il diritto di competere nella EWC. Fonte: Business Wire

